Nemám co ztratit, vyhlíží Bartůňková střet s hvězdou. Nehty jí zdobí socha Svobody

„Byl to strašně těžký zápas od prvního do posledního míče. Jsem strašně unavená, protože proti ní si to člověk musí uhrát. Klobouk dolů před ní, protože hrála výborně,“ řekla Bartůňková v rozhovoru s českými novináři v New Yorku.
„Tatjana má specifickou hru, kterou je pro soupeřky nepříjemná. Jako jedna z mála dává pořád čopy a hrát s ní je možná ještě těžší než s jinou tenistkou, která do toho pořád chodí.“
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I proto dvacetileté Češce chvíli trvalo, než se na soupeřčin styl adaptovala. Tiebreak první sady prohrála těsně 5:7, poté už ale na kurtu dominovala. Ve zbytku utkání ztratila jediné podání a zápas ukončila úvodním mečbolem.
„V prvním setu bylo vedro, ve druhém a třetím už ale počasí bylo trochu lepší a i ona začala být unavenější. Vrátila jsem se tedy ke své hře a byla agresivnější,“ podotkla Bartůňková.
Kromě specifického stylu vyčnívala Mariaová i zkušenostmi. Mezi ní a Bartůňkovou je totiž velký věkový rozdíl – dělí je 19 let. „Obdivuju ji, že stále hraje a že ji to baví,“ líčila mladá Češka. „Bavila jsem se s mamkou, že má dceru, která je mi věkově docela blízko. Jsem oproti ní starší o osm let, to je vtipné.“
A jestli si Bartůňková sama sebe umí v pokročilém tenisovém věku představit na kurtu? „Já tenis miluju, takže se ho budu držet, co nejdéle to půjde. Nicméně je i život po tenise a budu chtít rodinu. Těžko říct, ale obdivuju ji, že může takhle dlouho hrát,“ doplnila hráčka I. ČLTK Praha.
Na US Open si Bartůňková udělala i speciální ozdobu – nehty, které už ve Wimbledonu sladila do turnajových fialovo-zelených barev. „Teď tam mám jablko, jako New York – Big Apple a pak sochu Svobody. Tohle je moje hobby a něco, co mi dělá radost. Když takhle někam jedu, chci fanouškům i turnaji ukázat, že si vážím toho, že tam jsem.“
Do třetího kola grandslamu už postoupila ve zmíněném Wimbledonu i na začátku roku na Australian Open. Díky úspěchům v letošní průlomové sezoně jí ve světovém žebříčku patří už 34. místo.
„Celý rok je neskutečný. Loni bych vůbec nečekala, že se mi bude takhle dařit. Třetí kolo tady pro mě strašně moc znamená, ale vím, že musím dál zlepšovat kvalitu, abych měla nad soupeřkami náskok. Zatím jsou ty zápasy tak padesát na padesát,“ cítí.
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Posun na sobě ale vnímá. „Mám více zkušeností a v každém zápase si věřím, že mám i na top hráčky. Letos jsem zažila hodně zápasů s těmi nejlepšími a také trénuji s lepšími tenistkami. Ta kvalita by se ale měla dál zlepšovat, protože budu příští rok zase v jiné pozici a budu tyhle body obhajovat,“ uvědomuje si.
V boji o postup do premiérového grandslamového osmifinále na ni čeká velká výzva. Utká se s o rok mladší Ruskou Mirrou Andrejevovou, která letos triumfovala na Roland Garros a jež se v žebříčku vyšvihla už na páté místo.
„Setkávaly jsme se hodně v juniorech, ale nikdy jsem s ní singla ani debla nehrála. Je to výborná hráčka a grandslamová šampionka. Věk bych vůbec neřešila, protože má zkušeností strašně moc a momentálně i více než já. Moc se na to těším,“ vyprávěla Bartůňková. „Pravděpodobně budu hrát i na velkém kurtu a bude to velká zkušenost. Budu se soustředit na sebe, pokusím se podat co nejlepší výkon. Nebudu mít co ztratit.“