Nejtěžší možný soupeř. Češi se ve čtvrtfinále Davis Cupu utkají s Kanadou

Češi byli před úterním losem mezi čtveřicí nasazených, už dopředu tedy věděli, že dostanou Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu, nebo Velkou Británii.
Nakonec ve čtvrtfinále změří síly s nejsilnějším týmem z této čtveřice, Kanadou. Hlavní hvězdou šampionů Davis Cupu z roku 2022 je momentálně pátý tenista světového žebříčku Félix Auger-Aliassime.
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Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka
Právě on byl hlavním strůjcem vítězství svého týmu ve druhém kole kvalifikace, proti Francii (3:1) vyhrál obě své dvouhry. Vedle něj nastoupil Liam Draxl, jenž je v pořadí ve třetí stovce. Ale další z možných adeptů pro nominaci na finálový turnaj Denis Shapovalov figuruje na 50. pozici.
Češi budou spoléhat na Jakuba Menšíka (15.) a Jiřího Lehečku (23.), proti Američanům byli v nominaci i deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem a Vít Kopřiva, který jako jediný nehrál. Nabízí se také Tomáš Macháč, který se po dlouhé zdravotní pauze vrací do formy.
Přesný den a čas zápasu oznámí pořadatelé v následujících dnech. V případě postupu do semifinále reprezentanty čeká vítěz souboje mezi domácí Itálií, která zaútočí na čtvrtý titul v řadě, a Koreou. Spodní polovinu pavouka tvoří Němci proti Velké Británii a Španělé s Rakušany.
Na finálový turnaj Češi postoupili podruhé za sebou. Loni podlehli ve čtvrtfinále Španělsku 1:2, letos se tento výsledek pokusí vylepšit, ale mají před sebou nejtěžší možnou cestu.