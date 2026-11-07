Nejlepší z nejlepších. S kým se Muchová a Nosková utkají na Turnaji mistryň?

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  10:20
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Osm nejlepších tenistek sezony se chystá na prestižní Turnaj mistryň. A mezi elitu se probojovaly i dvě Češky. Jaké soupeřky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou od neděle v Indian Wells čekají a jaký má nablýskaná akce systém?
Část 1/9

Startovní pole rozdělil los do dvou skupin po čtyřech – v té první se utkají Jelena Rybakinová, Coco Gauffová, Jessica Pegulaová a Nosková, druhou obstarají Aryna Sabalenková, Mirra Andrejevová, Elina Svitolinová a Muchová.

První dvě hráčky z každé skupiny postoupí do semifinále, souboj o titul je na programu v neděli 15. listopadu.

Češky na Turnaji mistryň: Nosková má ve skupině jedničku, Muchová Sabalenkovou

Zápasový program začne každý den v poledne místního času (ve 21:00 českého), v neděli bude hrát hned na úvod Nosková s Rybakinovou, pondělní rozpis zahájí Muchová proti Sabalenkové.

Po dvou úvodních dvouhrách budou následovat dva duely čtyřhry, v níž budou soutěžit i Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou.

Původně se měl letošní Turnaj mistryň stejně jako v předchozích dvou letech hrát v saúdskoarabském Rijádu, ale Ženská tenisová asociace v průběhu roku oznámila přesun akce do Indian Wells, kde to tenistky dobře znají, neboť tam pravidelně hrají podnik kategorie WTA 1000.



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Sabalenková vs. MuchováTenis - Skupina 2 - 9. 11. 2026:Sabalenková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 21:00
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