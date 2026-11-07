Nejlepší z nejlepších. S kým se Muchová a Nosková utkají na Turnaji mistryň?

Startovní pole rozdělil los do dvou skupin po čtyřech – v té první se utkají Jelena Rybakinová, Coco Gauffová, Jessica Pegulaová a Nosková, druhou obstarají Aryna Sabalenková, Mirra Andrejevová, Elina Svitolinová a Muchová.
První dvě hráčky z každé skupiny postoupí do semifinále, souboj o titul je na programu v neděli 15. listopadu.
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Češky na Turnaji mistryň: Nosková má ve skupině jedničku, Muchová Sabalenkovou
Zápasový program začne každý den v poledne místního času (ve 21:00 českého), v neděli bude hrát hned na úvod Nosková s Rybakinovou, pondělní rozpis zahájí Muchová proti Sabalenkové.
Po dvou úvodních dvouhrách budou následovat dva duely čtyřhry, v níž budou soutěžit i Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou.
Původně se měl letošní Turnaj mistryň stejně jako v předchozích dvou letech hrát v saúdskoarabském Rijádu, ale Ženská tenisová asociace v průběhu roku oznámila přesun akce do Indian Wells, kde to tenistky dobře znají, neboť tam pravidelně hrají podnik kategorie WTA 1000.