Tumáš, couro! Čiré zlo na kurtech. Tenistky od otců snášejí urážky i kopance

Drásavé video zachycující muže napadajícího dívku na antukovém dvorci v Bělehradě šokuje. Srazí ji na zem, kope do ní. Citlivějším povahám se do očí derou slzy. „Šílenost. Hnus!“ říká zkušený kouč Jiří Fencl. „Ani jsem to nedokoukal do konce. Nemohl jsem.“ Srbská policie zjistila, že Číňan s iniciálami WL takhle nutil své vzpouzející se čtrnáctileté dítě, aby pokračovalo v tréninku.