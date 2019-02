O superhvězdě, co chtěla být sama. Dejte Ósakaové čas, říká Kvitová

„Ani nevím, proč vlastně pláču,“ slzela poté, co nezvládla svůj první duel v roli žebříčkové královny a vypadla v Dubaji v nejrychlejším možném čase. „Netuším, proč se mi tohle děje. Asi si ještě zcela neuvědomuji, co tahle pozice obnáší. A jelikož nemám ráda pozornost, jsou to pro mě docela těžké chvíle.“

Nakupilo se toho přespříliš. Nejdřív v dobrém: podzimní výhra na US Open, další triumf v lednu vMelbourne, skok na první místo pořadí WTA. Do toho ale přibyl senzační a stále ne úplně pochopený rozchod s koučem Saschou Bajinem - po dvou vítězných grandslamech za sebou!

Triumf Japonky v Austrálii:

VIDEO: Kvitová unikla z mečbolů, přesto se raduje Osakaová

„Každý si myslí, že šlo o peníze, ale tak to není. Tohle je jedna z nejbolestnějších věcí, co jsem kdy slyšela,“ vyprávěla smutně Ósakaová. „Členy svého týmu beru jako rodinu. Nechci o Saschovi říkat nic špatného. Ale podstatou je, že nechci stavět úspěch nad svůj pocit štěstí. Nechci se takhle mučit.“

Lze si to vykládat tak, že z ní Bajin hodlal vyždímat maximum v rámci hesla: Ať to stojí, co to stojí. „Jenže pokud se každé ráno neprobudím šťastná a s chutí jít trénovat, nebudu to já,“ říká stydlivá, přemýšlivá tenistka. „A tohle nechci obětovat. Pozitivní nastavení je klíčové.“

Tenis ale - pro někoho bohužel, pro jiného bohudík - není meditační školou. První krok bez Bajina nevyšel a Ósakaová byla skutečně rozhozená. Na Instagramu zveřejnila otřesné vzkazy, v nichž jí anonymní zbabělci přes sociální sítě přejí vážná zranění a konec kariéry.

Podpora tak možná trochu paradoxně přichází od těch, co se s ní perou o body a trofeje. Třeba i od Petry Kvitové, kterou v Melbourne přetlačila v krásné finálové bitvě.

„Dejte jí čas,“ řekla Češka v Dubaji po postupu přes Američanku Bradyovou. „Naomi je trochu plachá, možná jako já v jejím věku. Tehdy to pro mě taky rozhodně nebylo snadné, takže jí zcela rozumím. Vyhrát další grandslam mi trvalo tři roky. Najednou se proti vám každý chce vytáhnout.“ Kvitová vletěla do nejvyšších pater podobně, wimbledonský triumf z roku 2011 ji poslal pod drtivý tlak.

Soucitná slova přidaly i další osobnosti. Simona Halepová si hned vybavila svoji roli v Rumunsku, kde patří k nejsledovanějším sportovkyním vůbec a jakékoli její klopýtnutí se pitvá na mikrometry. Karolína Plíšková pro web WTA dodala: „Přišlo mi, že to Naomi zvládala dobře. Ale možná je to tím, že teď hrajeme v Asii, navíc je to její první turnaj v pozici jedničky. Možná ještě bude potřebovat pár zápasů.“

Výhled příliš neusnadňuje to, že Ósakaová nyní zamíří do Indian Wells, kde obhajuje prvenství spojené s tisíci body. „Snad si vzpomenu na to, jak se mi tam dařilo. Snad se zase začnu cítit lépe,“ pravila toužebně. „Ale dokud se to nestane, jistá si být nemohu.“

Po současné nemilé lekci z tenisové i životní reality si totiž najednou není jistá skoro ničím.