Ósakaová zpět v akci. Trůn bude hájit bez kouče a s bolavými zády

Idyla? Jen s ručením omezeným.

Výsledkově nejlepší tenistka současnosti se do kolotoče vrací bez trenéra, nečekaně se rozešla se strůjcem svých úspěchů Saschou Bajinem. Také není zcela fit: úvodní část dvojboje v Perském zálivu musela vynechat, z turnaje v Dauhá se odhlásila kvůli bolestem zad, které ji trápily už loni na podzim.

Na kurt znovu vkročí v Dubaji, tamní velká akce začíná v neděli.

„Nic jiného nepřináší ve sportu tolik vzrušení, jako když se objeví podobně úžasný talent,“ prohlásil Colm McLoughlin, hlava klání ve Spojených arabských emirátech. Sportovní ředitel Salah Tahlak se připojil: „Máme tu devět hráček z elitní desítky a Naomi je z nich nejlepší. Navíc jí v Dubaji bude fandit spousta lidí, protože je také z Asie.“

Teď teprve začíná pravá jízda.

Každý se na vás vytáhne

Ósakaová, Japonka s americko-haitskými kořeny, v lednu shrábla kompletní jackpot. Jenže v tenisu mají věci ještě nemilosrdnější spád než v jiných sportech. Pozici, body a slávu obhajujete už v příštím duelu.

GRATULACE. Petra Kvitová (vpravo) blahopřeje Naomi Ósakaové k vítězství na Asutralian Open.

A nástrah je všude plno.

„Prvních pár zápasů to byl zvláštní pocit,“ zavzpomínala před novináři v Dauhá Karolína Plíšková, která už si pobyt na trůnu vyzkoušela. „Zvyknete si, ale chce to čas. Není to jednoduché, je mi jasné, že v Japonsku kolem ní musí být poprask. Úvodní kola teď budou těžká, s větším tlakem. Soupeřka do toho jde uvolněná, protože prohrát se světovou jedničkou nikdy není ostuda. Každá proti vám předvede to nejlepší, co v ní je.“

Plíšková v čele pořadí WTA vydržela osm týdnů. Na žebříčkový Everest se v létě 2017 dostala „na dálku“, po prohrách jejích rivalek. Ósakaová si poctu zajistila v přímé finálové bitvě v Melbourne proti Kvitové. Zvládla to ve 21 letech.

„Někdy výkonnost lítá nahoru a dolů, občas po velkých titulech přijde série proher. Ale ona tohle po US Open ustála. Bude v pohodě,“ soudí Plíšková, že Japonce psychická odolnost nechybí.

Poblíž dubajského letiště a na dohled luxusních golfových hřišť se schází smetánka, nejlepší z nejlepších. Mezi ně patří i Kvitová s Plíškovou, které v Dauhá nenastoupily - první si radši rozředila program, druhá na místě onemocněla.

Ale reflektory budou nejsilněji zářit na jinou.

„Naomi náleží mezi velikánky. Je tu velká šance, že v seznamu šampionek z Dubaje doplní ikony, jimiž jsou Venus Williamsová, Caroline Wozniacká, Amelie Mauresmová nebo Lindsay Davenportová,“ pronesl ředitel Tahlak.

Pokud se tak stane, bude to její první velké vítězství bez kouče.

Proč přišel vyhazov

I takhle to někdy chodí: partnerství, které z talentované dívky udělalo dvojnásobnou grandslamovou šampionku, bylo ukončeno dvěma řádkami na Twitteru. Strohé prohlášení Ósakaové se už teď postaralo o jednu z největších personálních kauz tenisového roku 2019. Němec Sascha Bajin si udělal jméno jako tréninkový parťák Sereny Williamsové, pak vedl i hvězdy Wozniackou či Azarenkovou. Za 13 měsíců z Japonky vycepoval superstar. Pod Bajinem měla bilanci 51-21, do té doby vyhrávala 51 procent zápasů.

Vysvětlení nepřišlo, i na ně se čeká v Dubaji. „Je to pro mě šok,“ řekla o změnách u světové jedničky slavná Lindsay Davenportová.

Reportéři tak předstírají detektivní práci a po internetu koluje přepis tiskovky po titulovém duelu v Melbourne, na níž Ósakaová se závorkou (smích) pronesla: „Před finále jsem se Saschou nemluvila.“

Lze z toho vážně vyvodit neshody? „Možná je Ósakaová mnohem asertivnější a byznysově zaměřenější, než jsme si všichni mysleli,“ stojí ve sloupku renomovaného magazínu Sports Illustrated. „Trenéři jsou nejdůležitější v časech krizí. Kromě rad poskytují podporu, pozitivní emoce. Ale když se daří, tenisté si naopak často pomyslí: Na co ho potřebuju? Vyhrál jsem to přece já.“

Což je zajímavá teorie, ale praxe bývá opačná. Novak Djokovič ukončil krátkou spolupráci s dvojicí Andre Agassi, Radek Štěpánek spíš proto, že nenašli společnou řeč, a tím pádem nepřicházely ani výsledky.

Zároveň Ósakaová není snadno čitelná. Působí plaše. Svůj stav mysli přirovnala k zenové pohodě. Bajinovi loni v září říkala: „Mám pocit, že na mě jde krize středního věku.“

Svérázná královna je tedy svým způsobem znovu na startu. Pokud by se krize dostavila znovu, v Dubaji ji nebude mít s kým probírat.