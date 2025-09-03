Konec? Ani omylem! Předloni US Open jen sledovala, teď hraje Ósakaová o semifinále

Markéta Plšková
  13:22
Pokud na grandslamu postoupila do čtvrtfinále, pokaždé se probila až k blyštivé trofeji. Skutečně, tenistka Naomi Ósakaová ze čtyř účastí mezi nejlepší osmičkou vytřískala dva tituly na Australian Open a dva v New Yorku. Teď je ve čtvrtfinále tenisového US Open znovu. Poprvé jako maminka, ale s o to větším odhodláním uspět.
Japonská tenistka Naomi Ósakaová slaví postup do čtvrtfinále US Open.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová slaví postup do čtvrtfinále US Open. | foto: Reuters

Talisman japonské tenistky Naomi Ósakaové na US Open - populární panenka Labubu.
Japonská tenistka Naomi Ósakaová (vlevo) a Američanka Coco Gauffová se objímají...
Japonská tenistka Naomi Ósakaová slaví postup do čtvrtfinále US Open.
Japonská tenistka Naomi Ósakaová hraje bekhend v osmifinále US Open.
52 fotografií

V tom se jí ovšem ve středu večer pokusí zabránit Karolína Muchová, která Japonku v boji o postup do semifinále vyzve.

Houževnatá Ósakaová je podle kurzů favoritkou, ale jestliže bude Češka, která účast mezi nejlepšími čtyřmi tenistkami závěrečného grandslamu obhajuje, zdravotně fit, může jít o pěkně napínavý a strhující souboj.

„Naomi je v lepší formě než minulý rok, hraje líp. Bude to těžký zápas,“ tuší Muchová, která japonskou soupeřku na loňském US Open vyprovodila ve druhém kole.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová podává na turnaji v Římě.

Ale letos je Ósakaová rozhodně nebezpečnější sokyní. Vždyť v osmifinále si vyšlápla na domácí hvězdu Coco Gauffovou, kterou na centrkurtu hnalo hlasité americké publikum.

„V Montrealu jsem konečně cítila, že můžu porážet i ty nejlepší hráčky. A od té doby šlo moje sebevědomí na kurtu nahoru,“ vzpomínala Ósakaová na nedávný turnaj v Kanadě, na kterém došla do finále.

A konečně si po dlouhém tápání mohla říct: „Jsem zpět!“

Loni v lednu se na dvorce vrátila po mateřské pauze, tudíž se musela aklimatizovat a znovu se drápat do nejvyšších pozic.

Jenže se jí to nedařilo. Ale že by 27letá tenistka začala přemýšlet, že s milovaným sportem sekne? „To vůbec. Jedna věc je o tom mluvit nebo si z toho dělat srandu. Ale odložit tenisovou raketu navždy by bylo děsivé,“ říká.

Proto se rozhodla angažovat trenérskou kapacitu – Tomasze Wiktorowského. Poláka, který dovedl ke grandslamovým titulům a pozici světové jedničky Igu Šwiatekovou.

I Ósakaové jeho vedení vyhovuje. Poprvé s ním absolvovala právě zmiňovaný podnik v Montrealu, po kterém premiérově od února 2022 pronikla do elitní třicítky žebříčku.

Opět ve mně hoří oheň. Maminka Ósakaová plánuje start na Australian Open

„Užívám si styl, jakým mě Tomasz vede. Na první pohled vypadá drsně, ale když se usměje, je jako medvídek. Nenaléhá na mě, naopak mě podporuje a já se díky němu cítím na kurtu dobře a bezpečně,“ pochvaluje si.

A díky zlepšení si konečně pobyt na dvorcích i užívá.

Po každém kole US Open navíc diváky baví svou sbírkou populárních Labubu – sběratelských plyšových panenek.

Každé z nich dává vtipná jména, podobná těm z tenisového světa. Například jednu z nich pokřtila na Billie Jean Bling, podle legendární Billie Jean Kingové, jejíž příjmení změnila na anglické slůvko pro třpytivý šperk.

Talisman japonské tenistky Naomi Ósakaové na US Open - populární panenka Labubu.

Sama Ósakaová se ráda obléká do blyštivých outfitů a před zápasy na kurt nastupuje v extravagantních kouscích.

A nyní ze stadionů jako hvězda i odchází. „V Montrealu jsem v zápase odvrátila dva mečboly. Od té doby cítím, že je možné vše,“ prozradila. „Jen musíte předvést maximum a hlavně se pořád usmívat.“

Tím se čtyřnásobná grandslamová šampionka řídí: „Tenhle turnaj si chci hlavně užít.

Naomi, jsi marná. Ósakaová se po urážce rozplakala a dostala kanára

Ještě před dvěma lety totiž US Open sledovala při mateřské pauze pouze z tribuny, v New Yorku tehdy fandila Gauffové při jejím semifinálovém utkání.

Nyní si ho může sama zahrát.

Proti Muchové ji však nečeká lehká práce. S Češkou má vyrovnanou bilanci 2:2, ráda by jí oplatila loňskou porážku z New Yorku. Letos na ni už jednou vyzrála, když ji přemohla na Australian Open.

Teď by chtěla výhru zopakovat. A možná se dostat ještě dál: „Asi jsem šílená. Ale myslím si, že pokud něčemu opravdu silně věříte, stane se to skutečností.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Šalková vs. Lázarová GarcíováTenis - Osmifinále - 3. 9. 2025:Šalková vs. Lázarová Garcíová //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 0:1
  • 3.22
  • -
  • 1.33
Forejtek vs. GaubasTenis - Osmifinále - 3. 9. 2025:Forejtek vs. Gaubas //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 2.31
  • -
  • 1.54
Bartůňková vs. UdvardyováTenis - Osmifinále - 3. 9. 2025:Bartůňková vs. Udvardyová //www.idnes.cz/sport
3. 9. 20:30
  • 1.72
  • -
  • 2.02
Siniaková, Townsendová vs. Kuděrmetovová, MertensováTenis - Čtyřhra žen - semifinále - 3. 9. 2025:Siniaková, Townsendová vs. Kuděrmetovová, Mertensová //www.idnes.cz/sport
3. 9. 22:00
  • 1.47
  • -
  • 2.63
Salisbury, N. Skupski vs. Macháč, VocelTenis - Čtvrtfinále - 4. 9. 2025:Salisbury, N. Skupski vs. Macháč, Vocel //www.idnes.cz/sport
4. 9. 00:00
  • 1.40
  • -
  • 2.92
Muchová vs. ÓsakaováTenis - Čtvrtfinále - 4. 9. 2025:Muchová vs. Ósakaová //www.idnes.cz/sport
4. 9. 01:00
  • 3.12
  • -
  • 1.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

OBRAZEM: Rekordy, návraty i bizáry. Prohlédněte si nezajímavější přestupy léta

V Premier League hned dvakrát během léta padnul přestupový rekord a anglické kluby dohromady utratily jen těžko uvěřitelných 90 miliard korun. Někteří fotbalisté čekali na vysněný přesun až do...

3. září 2025

Vuelta ONLINE: Kopcovitý den. Peloton před ostrým startem zastavili aktivisté

Sledujeme online

Už od startu španělské Vuelty cyklisté na jedenáctou etapu ukazují: Pozor, v ní se mohou dít věci. Na 158 kilometrech totiž nabídne hned sedm klasifikovaných výšlapů a přes 3100 výškových metrů. Jak...

3. září 2025

Vorlický, Zmrzlý či Teah si Ligu mistrů za Slavii nezahrají, posily na soupisce jsou

Uzdravený Lukáš Vorlický, také Ondřej Zmrzlý, jenž vypadl ze základní sestavy. S nimi talentovaní Emmanuel Fully s Divine Teahem a také Giannis-Fivos Botos. Ani jeden z nich si Ligu mistrů za Slavii...

3. září 2025  13:39

Průkopník i mentor. Zemřel muž, co dohodl Jordanovi přelomový kontrakt s Nike

Ve věku 88 let zemřel člen basketbalové Síně slávy George Raveling. Podle rodiny podlehl rakovině. Bývalý trenér se velmi zásadně podílel na podpisu přelomové reklamní smlouvy Michaela Jordana se...

3. září 2025  13:28

Konec? Ani omylem! Předloni US Open jen sledovala, teď hraje Ósakaová o semifinále

Pokud na grandslamu postoupila do čtvrtfinále, pokaždé se probila až k blyštivé trofeji. Skutečně, tenistka Naomi Ósakaová ze čtyř účastí mezi nejlepší osmičkou vytřískala dva tituly na Australian...

3. září 2025  13:22

Krejčí, Souček, Šulc, Schick a dál? Jak by měla vypadat sestava proti Černé Hoře

Kovář v bráně, Krejčí na stoperu, Souček se Šulcem v záloze, Schick na hrotu. Sestava fotbalové reprezentace pro páteční kvalifikační utkání v Černé Hoře je z poloviny jasná. A kdo dál? V jakém...

3. září 2025  12:50

Když to zvedne, vyhrajeme. Italům na EuroBasketu pomáhá i parťák s leukémií

Italský basketbalista Achille Polonara na dálku přispívá k úspěchům svých krajanů na mistrovství Evropy, i když sám bojuje s leukémií. Po úterním vítězství nad obhájci titulu ze Španělskea trenér...

3. září 2025  12:19

Jak Češi vyhnali ze země Navrátilovou. Emigrace? Nejdřív to byla jenom fáma

Premium

Před padesáti lety ztratil český tenis jednu z nejlepších hráček v dějinách. Závist a zabedněnost komunistických funkcionářů a příživníků vypudily z vlasti Martinu Navrátilovou. iDNES Premium přináší...

3. září 2025

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

3. září 2025  11:05

Velká pardubická 2025: program, zajímavosti, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 poběží tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Kdo má jistý...

3. září 2025  10:02

Servis mi odjel na dovolenou, posteskla si Krejčíková. Lehečku vymazal Alcaraz

Jiří Lehečka je sice o rok a půl starší než Carlos Alcaraz, nicméně zkušeností má o poznání méně. Zatímco pro českého tenistu byl jejich úterní střet na US Open druhým kariérním čtvrtfinále...

3. září 2025  10:01

Jsem požehnaný, říká Vine. Po děsivém loňském pádu se bál: Co budu dělat?

Vztyčil v cíli dva prsty na znamení druhého vítězství v letošním ročníku Vuelty. Ale klidně mohl Jay Vine vztyčit i čtyři. Tolik triumfů už devětadvacetiletý Australan nasbíral na španělské Grand...

3. září 2025  8:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.