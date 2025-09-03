V tom se jí ovšem ve středu večer pokusí zabránit Karolína Muchová, která Japonku v boji o postup do semifinále vyzve.
Houževnatá Ósakaová je podle kurzů favoritkou, ale jestliže bude Češka, která účast mezi nejlepšími čtyřmi tenistkami závěrečného grandslamu obhajuje, zdravotně fit, může jít o pěkně napínavý a strhující souboj.
„Naomi je v lepší formě než minulý rok, hraje líp. Bude to těžký zápas,“ tuší Muchová, která japonskou soupeřku na loňském US Open vyprovodila ve druhém kole.
Ale letos je Ósakaová rozhodně nebezpečnější sokyní. Vždyť v osmifinále si vyšlápla na domácí hvězdu Coco Gauffovou, kterou na centrkurtu hnalo hlasité americké publikum.
„V Montrealu jsem konečně cítila, že můžu porážet i ty nejlepší hráčky. A od té doby šlo moje sebevědomí na kurtu nahoru,“ vzpomínala Ósakaová na nedávný turnaj v Kanadě, na kterém došla do finále.
A konečně si po dlouhém tápání mohla říct: „Jsem zpět!“
Loni v lednu se na dvorce vrátila po mateřské pauze, tudíž se musela aklimatizovat a znovu se drápat do nejvyšších pozic.
Jenže se jí to nedařilo. Ale že by 27letá tenistka začala přemýšlet, že s milovaným sportem sekne? „To vůbec. Jedna věc je o tom mluvit nebo si z toho dělat srandu. Ale odložit tenisovou raketu navždy by bylo děsivé,“ říká.
Proto se rozhodla angažovat trenérskou kapacitu – Tomasze Wiktorowského. Poláka, který dovedl ke grandslamovým titulům a pozici světové jedničky Igu Šwiatekovou.
I Ósakaové jeho vedení vyhovuje. Poprvé s ním absolvovala právě zmiňovaný podnik v Montrealu, po kterém premiérově od února 2022 pronikla do elitní třicítky žebříčku.
|
Opět ve mně hoří oheň. Maminka Ósakaová plánuje start na Australian Open
„Užívám si styl, jakým mě Tomasz vede. Na první pohled vypadá drsně, ale když se usměje, je jako medvídek. Nenaléhá na mě, naopak mě podporuje a já se díky němu cítím na kurtu dobře a bezpečně,“ pochvaluje si.
A díky zlepšení si konečně pobyt na dvorcích i užívá.
Po každém kole US Open navíc diváky baví svou sbírkou populárních Labubu – sběratelských plyšových panenek.
Každé z nich dává vtipná jména, podobná těm z tenisového světa. Například jednu z nich pokřtila na Billie Jean Bling, podle legendární Billie Jean Kingové, jejíž příjmení změnila na anglické slůvko pro třpytivý šperk.
Sama Ósakaová se ráda obléká do blyštivých outfitů a před zápasy na kurt nastupuje v extravagantních kouscích.
A nyní ze stadionů jako hvězda i odchází. „V Montrealu jsem v zápase odvrátila dva mečboly. Od té doby cítím, že je možné vše,“ prozradila. „Jen musíte předvést maximum a hlavně se pořád usmívat.“
Tím se čtyřnásobná grandslamová šampionka řídí: „Tenhle turnaj si chci hlavně užít.
|
Naomi, jsi marná. Ósakaová se po urážce rozplakala a dostala kanára
Ještě před dvěma lety totiž US Open sledovala při mateřské pauze pouze z tribuny, v New Yorku tehdy fandila Gauffové při jejím semifinálovém utkání.
Nyní si ho může sama zahrát.
Proti Muchové ji však nečeká lehká práce. S Češkou má vyrovnanou bilanci 2:2, ráda by jí oplatila loňskou porážku z New Yorku. Letos na ni už jednou vyzrála, když ji přemohla na Australian Open.
Teď by chtěla výhru zopakovat. A možná se dostat ještě dál: „Asi jsem šílená. Ale myslím si, že pokud něčemu opravdu silně věříte, stane se to skutečností.“