Obhájkyně v nejistotě. Na US Open chci hlavně nastoupit, říká Ósakaová

Minulý týden na turnaji v Cincinnati vzdala Naomi Ósakaová čtvrtfinálový duel proti domácí tenistce Sofii Keninové. Ve třetím setu Japonku zastavilo bolavé koleno.

Bezprostředně po zápase na tiskové konferenci netušila, co je přesnou příčinou. Stroze odpověděla, že se s největší pravděpodobností vydá na magnetickou rezonanci.

Další zprávy o jejím zdravotním stavu před startem posledního grandslamu sezony – logicky – nepřichází.

„Podobnou bolest jsem ještě zatím nezažila,“ přidala pouze.

Léčit pochroumanou levou nohu se Ósakaová vydala do New Yorku. A méně než týden před startem US Open dělá v dějišti turnaje maximum, aby se vůbec mohla pokusit o obhajobu.

„Teď nepřemýšlím nad tím, že opět turnaj ovládnu. Zajímá mě jen to, jestli budu schopná hrát,“ řekla. „Jsem z toho lehce nervózní.“

Později připustila, že by na kurty ve Flushing Meadows dost možná naskočila i přes nesouhlas doktorů. Lákadlo premiérové obhajoby grandslamového titulu je pro 21letou tenistku až příliš velké.

V jaké formě ale případně dorazí a jak moc ji bude brzdit zranění ze Cincinnati, není jisté. Tlak, jenž se na ni před startem US Open hrne ze všech stran, si ale dvojnásobná grandslamová šampionka nepřipouští. „To asi přijde s prvním zápasem,“ domýšlí.

Kromě ušaté stříbrné trofeje hájí na US Open i 2000 bodů v žebříčku WTA. Výrazný neúspěch – či dokonce absence – by tak pro ni znamenaly pád z tenisového trůnu.

K němu mají nejblíže světová dvojka Ashleigh Bartyová (obhajuje 240 bodů za loňské osmifinále) a trojka Karolína Plíšková (430 bodů za čtvrtfinále).

„Já ale cítím pouze jednoprocentní šanci, že na kurt nenastoupím,“ prohlašuje Ósakaová.

I přes odhodlaná slova ji ale v posledních dnech zaplavila nezvyklá porce nejistoty.