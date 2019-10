Naomi a její svět: Tenhle rok byl pro mě jako písmeno U

„Australian Open na začátku, úžasné. Evropské turnaje znamenaly pád do dolní části U. V Asii jsem se pak zase dostala na druhý vrchol U. A teď? No, ideální to není. Spíš na nic. Jsem zklamaná.“

Poté, co Ósakaová vyhrála loňské US Open, vtrhla rázně mezi největší osobnosti WTA. Stvrdila to právě triumfem v Melbourne, kde ve finále porazila Petru Kvitovou.

Jenže to od ní rozhodně není lineární jízda, ba naopak; obsahuje tolik vrcholů a pádů, že na to ani jedno U nemůže stačit. Momentální stav věci zní - kvůli zranění ramena se Ósakaová odhlásila z Turnaje mistryň, už podruhé za sebou.

„Loni jsem v Singapuru aspoň odstoupila z rozehraného duelu. Jenže rameno mě bolelo tak, že jsem vůbec nemohla podávat,“ řekla.

Být japonským novinářem na Turnaji mistryň je poněkud za trest. Před rokem přijeli do jihovýchodní Asie opěvovat národní idol, leč slečna Naomi při singapurské derniéře nezářila a ještě se na závěr skupiny zranila.

Pro konec sezony 2019 si kolegové zase dělali naděje. Po turbulentních měsících obnášejících dva vyhazovy trenérů, porážky a slzy, přijížděla do Šen-čenu dominantní. Šňůru deseti vítězných duelů, které znamenaly tituly v domácí Ósace a následně v Pekingu, prodloužila na úvod Turnaje mistryň po pohledné přetlačované s Petrou Kvitovou.



„Půl roku se hledala, teď je zase na vlně,“ oceňoval kouč poražené Jiří Vaněk. „Všechny klíčové situace si uhrála. Věří si i na nejdůležitější výměny. Sebevědomí má teď Naomi asi ze všech holek největší.“

Jak rychle se vše v tenisu mění!

Jen dva dny poté nastoupila před zaplněný sál v brýlích a se smutným výrazem, skoro jako nějaká vysokoškolačka čerstvě vyhozená ze zkoušky. Přes cvakání fotoaparátů občas nešlo pořádně slyšet, nad čím dumá. Jako by jí nebylo souzeno prožívat delší období klidu.

„A vidíte, stejně letošek považuju za nejlepší sezonu kariéry. I když jsem se hodně nabrečela,“ pronesla. „To všechno beru jako lekci. Člověk musí umět udělat změny.“

Co od ní čekat dál, toť otázka za milion jüanů. Kouče Saschu Bajina propustila po období fenomenálních úspěchů - chtěla víc radosti ze hry. S Jermainem Jenkinsem to nefungovalo vůbec, a tak ji na závěr roku doprovázel otec. Spolu slavili dvě trofeje, jenže poněkud výstřední slečna Naomi si vždy najde svoje.

Naomi Ósakaová s trofejí pro vítězku turnaje v Pekingu.

„Slyšeli jste ho, co mi na kurtu říká, když si ho zavolám? Prý: Buď v klidu. Já z něj šílím,“ rozchechtala se najednou. „Ale ne, nechává mě řídit si to samotnou, což mám ráda. Zároveň potřebuju i vedení, strukturu. Samotná být dlouho nemůžu.“

Zdá se, že nuda s ní nebude ani v roce 2020. Jen je otázka, k jakému písmenu ho pak připodobní.