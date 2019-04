Trůn zůstane mně! Ósakaová ho udrží, ač o antuce říká: Hlavně se nezranit

Čísla nelžou, oranžová téhle dámě nesluší. Zatímco ve své kariéře na okruhu WTA, kterou už stihla vyšperkovat dvěma grandslamovými tituly (US Open 2018, Australian Open 2019), má Ósakaová bilanci 74-45, na antuce je o poznání skromnější: 10-11. A to do ní patří i čtvrteční vítězství.

Jelikož světová jednička porazila Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 6:4, 6:3, rázně tím uťala matematické teorie, že tu přijde o výsadní pozici. Jediné vítězství dává Ósakaové jistotu - i proto, že je mimo hru zraněná Simona Halepová.

„Doufám, že bude brzy v pořádku,“ líčila Ósakaová v Německu. Ale zároveň s úsměvem dodala: „Uff! Mění se tím hodně, protože jsem věděla, jak blízko za mnou. Mám pocit, jako bych se vyhnula letící kulce. Každý ví, jak je Simona na antuce skvělá.“

A ona? Ósakaová někdy působí jako světová jednička v sebepodceňování. Pro oranžovou část roku má prostý cíl: „Nezranit se!“

A to na základě svých vlastních zkušeností. „Upřímně, doufám, že letos vydržím zdravá, poslední dva roky mi to na antuce nešlo. Chci to přežít a pak být připravená na Roland Garros,“ popisuje: „Nehodlám sama na sebe vyvíjet přehnaný tlak a vyprávět vám, že to tady vyhraju. Existuje spousta skvělých antukářek, ale já mezi ně nepatřím. Neříkám, že nemám šanci, tento povrch je však pro mě složitý. Na druhou stranu jsem dost potrénovala - snad se to projeví na výsledcích.“

Proti nepříjemné Tchajwance se píle v přípravě vyplatila, v osmifinále na Ósakaovou čeká Donna Vekičová z Chorvatska.

A zase na ni bude upřena pozornost. Byť v kalendářním roce 2019 zažila pouhé čtyři porážky, provedla nečekaný tah a po grandslamovém doublu se rozešla s trenérem; když pak začala porážkou v Dubaji, probírala se dokonce jakási její mikrokrize. I to ale ke světovým jedničkám patří.

„Loni jsem do Stuttgartu přijela jako neznámý člověk,“ usmála se. „Uvidíme, půjdu zápas po zápasu. Sama vím, že tu nemám nijak zářnou bilanci.“



Ani tu, ani na antuce jako takové. Ale třeba se to začne měnit.