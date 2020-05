Stud při setkání s Jay-Z či v šatně. Už s tím ale končím, říká Ósakaová

„Skončila jsem se stydlivostí. Je to opravdu ztráta času,“ vzkázala Ósakaová přes Twitter. „Nebýt jí, mohla jsem sdílet tolik nápadů, hovořit s tolika různými lidmi. Mnohokrát jsem mohla přispět do debaty, ale místo toho jsem držela jazyk za zuby a pokračovala jsem cestou, kterou jsem si neužívala.“

Aktuální světová desítka přiznává, že ještě před pár lety měla hrůzu třeba z příchodu do šatny na turnaji nebo z poskytování rozhovoru.

Japonka Naomi Ósakaová smutní v utkání Roland Garros.

„Jen vejít do šatny pro mě byla obrovská výzva. Hodně jsem se styděla a nevěděla jsem, co mám dělat nebo kam si dát věci,“ vypráví pro CNN. „A před nedávnem bych se velmi, velmi styděla dělat rozhovor a dostali byste ze mě asi tak dvě slova, ale nyní se bavíme v celých větách,“ usmála se na reportérku.



Rok 2019 jako písmeno U

Mezi tenisovými kolegyněmi vyčnívá Ósakaová neotřelým vyjadřováním, tichou mluvou, skromným vystupováním a také plachostí.

Proto se stále učí, jak pracovat s nebývalou pozorností, která se na ni navalila po nečekaném triumfu na US Open 2018 a loňském Australian Open. Poté, co dosáhla na své dosud největší úspěchy v kariéře a propracovala se i do čela světového žebříčku, zažila 22letá Japonka krušné časy.

„Posledních pár měsíců pro mě bylo sportovně dost drsných,“ prozradila na začátku srpna loňského roku. „Kladla jsem příliš velký důraz na výsledky – místo toho, abych se ze zápasů učila. Od titulu v Melbourne to tenisově nebyla žádná zábava.“

A když se na Turnaji mistryň ohlížela za rokem 2019, přirovnala jej k písmenu U. „Australian Open na začátku, úžasné. Evropské turnaje byly pád do dolní části U. V Asii jsem se pak zase dostala na druhý vrchol U,“ dodala v narážce na tituly z Ósaky a Pekingu.

Ani start do letošního roku neměla Ósakaová kdovíjak oslnivý, v Brisbane podlehla v semifinále Karolíně Plíškové, na Australian Open ji ve třetím kole zastavila mladá senzace Coco Gauffová.

Jak známo, od té doby panuje v jinak rozbouřeném tenisovém oceánu bezvětří. Což je pro Ósakaovou ideální období k vypořádání se se všemi přízraky. Stud ji totiž nesouží jen v záři reflektorů na sportovních jevištích.

Když si Japonka po loňské sezoně užívala dovolenou na karibském souostroví Turks a Caicos, náhodou potkala své idoly z hudebního průmyslu Jay-Z a Beyoncé. „Začali na mě mluvit, ale já byla velmi nervózní, tak jsem odpovídala jen jednoslovně,“ popisuje.

O půl roku později jim alespoň na dálku vzkazuje své uznání: „Chtěla bych jim poděkovat za to, že dělají muziku, která mě motivuje. Bylo období, kdy jsem se dívala na vystoupení Beyoncé, abych se nabudila. A dokonce i teď poslouchám starší písničky Jay-Z.“

Po tíhou podobných zážitků tedy Ósakaová vyhlásila snahu zbavit se přílišné zdrženlivosti.

„Ale že se snažím přestat být stydlivá, neznamená, že začnu nesmyslně a nadbytečně mluvit,“ upřesňuje. „Pořád asi budu relativně tichá, ale už nechci propást příležitosti vyjádřit svůj názor.“

Aby, až příště narazí na své oblíbence, si s nimi mohla třeba i zazpívat.