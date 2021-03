Grandslamy mi nestačí. Ósakaová může už v Miami vyskočit do čela žebříčku

„Ale žádný tlak necítím,“ pronesla před startem akce, na floridské kurty vstoupí dnes. „Neobhajuju tady titul, vlastně jsem se zde nikdy nedostala ani do druhého týdne. Takže spíš převládá radost, vzrušení. Uvidíme, jak si povedu.“

A také pro Japonku s haitskými kořeny půjde o další test vlastní odolnosti. Její statistiky jsou vskutku extrémní: v kariéře vyhrála sedm turnajů, z toho čtyři grandslamy! Proto teď prožívá tenis zrdcadlově jinak než většinová konkurence.

„Nechci být tou, která zazáří jen na grandslamech. Chci si vést dobře na turnajích všech kategorií. To je můj cíl pro letošní rok – konzistentnější výkony,“ uvedla. „Žádné velké výpadky v červnu a červenci, jak to u mě bývá obvyklé.“

Pokud nezapočítáme dva duely, ze kterých předčasně odstoupila kvůli zranění, živí Ósakaová (23) šňůru 21 vítězství za sebou. V Melbourne uspěla stylem start-cíl, ztratila jediný set (osmifinále s Muguruzaovou) a zintenzivnila debaty o tom, že může být první dominátorkou WTA od Sereny Williamsové.

Po Miami bude zase jasněji.

Pořád se o sobě něco učím

Pandemickému žebříčku, poslední dobou čím dál kritizovanějšímu, vzhledem k nastaveným parametrům ještě vévodí Ashleigh Bartyová. Aby si pozici udržela, potřebuje teď dojít aspoň do finále.

Ale až se vrátí normálnější časy i do pořadí WTA, její vláda skončí, Bartyová v pandemickém období prakticky nehrála. Prestižní číslo 1 by u jména Ósakaové naskočit mělo; ať už dříve, či později.

Ona si proto víc touží dokázat, že se zvládne namotivovat na maximum i jinde než na grandslamech. Pokud na nich dojde aspoň do čtvrtfinále, má celokariérní bilanci 12-0, koncovky zvládá na sto procent.

Ale starty a menší akce – v případě Miami se spíš hodí napsat menší z velkých akcí – jí tolik nesvědčí.

„Hlavně v Evropě by mi to letos mělo jít o dost lépe,“ naráží na svoji podprůměrnou bilanci z Roland Garros a Wimbledonu, ani na jednom turnaji ještě nepřešla 3. kolo. „Pořád se o sobě učíme nové věci. Rok od roku si připadám jistější třeba v tom, jak si nastavit program.“

4 grandslamy získala Naomi Ósakaová: US Open 2018, 2020, Australian Open 2019, 2021

Proto bez mrknutí oka vynechala dvojboj v Perském zálivu a přiletěla až do USA. S hezkými vzpomínkami, kousek od Miami trávila dětství. A také s plány na obnovu své nadvlády, se snahou dát tenisové říši větší ucelenost. Vždyť z 12 titulů, jež letos byly uděleny, získala aspoň dva jen Darja Kasatkinová.

„To ovšem může překvapit leda někoho, kdo ženský tenis nesleduje. Jestliže to někomu zvenčí připadá jako příliš nevyrovnané, já říkám, že je to spíš důkaz, že jsou všechny tenistky velice silné,“ řekla. „Například Jennifer (Bradyová), u ní se to dalo čekat. Muguruzaová zase už vyhrála dva grandslamy. Každá teď má šanci na triumfy.“

Přes formu zmíněných konkurentek by však favoritkou měla být ona. Tedy pokud už umí předvést nejlepší výkony skutečně kdekoliv.