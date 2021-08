Novinář vs. tenistka. S médii mluvíte, když se vám to hodí, slyšela Ósakaová

Třiadvacetiletá Ósakaová před Roland Garros vyvolala pozdvižení úmyslem bojkotovat média kvůli duševnímu zdraví. Po kritické reakci okolí se po postupu do druhého kola rozhodla z turnaje odstoupit a uvedla, že od svého triumfu na US Open v roce 2018 trpí depresemi.

V pondělí ji na tiskové konferenci před vstupem do turnaje v Cincinnati jeden z místních reportérů obvinil, že když se jí to hodí, tak z médií strach nemá. „Když říkáte, že kvůli vám nejsem šílená, tak o čem to svědčí,“ odpověděla v slzách Ósakaová.

„Od mládí se o mě média zajímají i kvůli mému původu,“ řekla tenistka s japonsko-haitskými kořeny. „Nemůžu za to, že když něco napíšu na Twitter nebo řeknu, tak z toho jsou hned články a tak. Snažím se přístup vybalancovat, ale zatím jsem nepřišla na to, jak,“ dodala.

Organizátoři poté tiskovou konferenci přerušili. Ósakaová se po krátké přestávce před novináře vrátila a odpovídala na další dotazy. Její agent Stuart Duguid později v prohlášení pro agenturu Reuters novináře z Cincinnati Enquireru ostře zkritizoval.

„Jeho chování ukázalo, proč jsou vztahy hráčů s médii v poslední době tak napjaté. Každý, kdo to slyšel, musí souhlasit s tím, že jeho tón byl špatně a jeho jediným cílem bylo ji zastrašit. Bylo to odporné chování,“ prohlásil.