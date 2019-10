Ósakaová se odhlásila z Turnaje mistryň. Co to znamená pro Kvitovou

Poslední ženský turnaj tenisového roku 2019 zasáhla nucená změna: Naomi Ósakaová odstoupila kvůli zraněnému ramenu, v Červené skupině ji nahradila Kiki Bertensová. Což má důsledky i pro postupové kalkulace pro Petru Kvitovou.



Japonka Ósakaová byla pro Češku letos neoblíbenou sokyní, porazila ji v lednovém finále Australian Open a v neděli rovněž na Turnaji mistryň v Šen-čenu. Jenže se ukázalo, že to pro bývalou světovou jedničku Ósakaovou byl první a poslední start na akci.



„Jsem z toho hodně zklamaná,“ uvedla Ósakaová, která Turnaj mistryň nedohrála ani loni v Singapuru; tehdy odstoupila v průběhu duelu proti současné náhradnici Bertensové. „Tohle je pro WTA největší turnaj roku a já se takto rozhodně se sezonou loučit nechtěla. Snad se za rok vrátím.“

Dnešní program Červené skupiny tak zní: nejdříve od 11.30 českého času nastoupí Bertensová proti Ashleigh Bartyové a po nich Kvitová proti Belindě Bencicové.

Pokud by Češka zvítězila, dostane se do solidní situace. Pro tabulku totiž na Turnaji mistryň platí dvě základní kritéria: počet výher a následně počet odehraných duelů. To nabízí třeba následující variantu.

Pokud by se Kvitová a Bertensová dostaly shodně na jedno vítězství, tedy pokud by obě zdolaly Bencicovou a zároveň obě podlehly Bartyové, prošla by do semifinále Češka, neboť by za sebou měla tři duely, zatímco Nizozemka Bertensová jen dva.

Každopádně má nyní Kvitová po odstoupení japonské rivalky jistotu, že pokud vyhraje oba zbývající souboje, tedy kromě toho úterního proti Bencicové i čtvrteční proti světové jedničce Bartyové, s jistotou postoupí.