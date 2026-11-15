Nadávala Sabalenková Ukrajincům? Nezvládla jsem frustraci, omlouvá se

Sabalenková, jedna ze spolufavoritek probíhajícího Turnaje mistryň, v Indian Wells ani nepostoupila ze skupiny. V rozhodujícím souboji o účast v semifinále podlehla v noci na sobotu SEČ Svitolinové 3:6, 6:3 a 1:6.
A jak je u ní zvykem, nepříznivý vývoj emotivně prožívala. A podle všeho svou nespokojenost filtrovala velmi nevhodným způsobem.
Účet Ukrainian Tennis na sociální síti X sdílel krátké video, v němž upozorňuje, že podle odezírání ze rtů to vypadá, že Sabalenková v úvodní pasáži třetího setu říká: „Ti za*raní Ukrajinci, do p*dele. Nebo to byla ta za*raná ukrajinská dě*ka, do p*dele?“
Čtyřnásobná grandslamová šampionka se k situaci vyjádřila v sobotu večer českého času a v podstatě přiznala, že skutečně použila velmi hanlivé urážky.
„Mé komentáře nebyly mířeny na Elinu. Frustrovala mě malá skupinka fanoušků, kteří agresivně fandili po mých chybách, a v ten moment jsem zareagovala emotivně,“ napsala na Instagramu.
„Svou frustraci jsem měla zvládnout jinak a omlouvám se všem, které jsem urazila.“
„Elina odehrála skvělý zápas a přeju jí všechno nejlepší do zbytku turnaje.“
Její vyjádření zrovna vůči Ukrajincům bylo kontroverzní pochopitelně hlavně proto, že Bělorusko je spojencem Ruska při válce proti této zemi.
Proto také Svitolinová po zápase Sabalenkové nepodala ruku, což je už od roku 2022, kdy válka začala, obvyklá praxe ukrajinských tenistek, když čelí soupeřkám z Ruska a Běloruska.
Aktuální světová dvojka je svými emotivními výbuchy na kurtu neblaze proslulá, navíc se jí v posledních týdnech a měsících výsledkově nedařilo. Což podle všeho neustála.