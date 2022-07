O postup do semifinále Wimbledonu usiluje Nadal, nastoupí také Kyrgios

K postupu do semifinále potřebovala Halepová jen něco málo přes hodinu hry a dva sety. Rumunka měla po většinu času utkání pod kontrolou. Dvěma brejky si pomohla k zisku první sady a dlouho se zdálo, že pohodlně ovládne i tu druhou.

Za stavu 5:1 ovšem Anisimovová zabrala a k dotažení skóre jí nechybělo mnoho. Američanka získala tři gamy po sobě a v dalším vedla už 40:0, nakonec svou šanci ale nevyužila. Halepová totiž všechny tři brejkboly odvrátila a sama po chvíli využila svůj první mečbol v zápase.

Po vítězství 6:2 a 6:4 tak Rumunka postupuje mezi nejlepší čtveřici na turnaji, grandslamové semifinále si zahraje po více než dvou letech.

Poslední semifinalistkou se stala Jelena Rybakinová. Kazašská tenistka musela v zápase proti Australance Ajle Tomljanovicové otáčet, soupeřku udolala po téměř dvou hodinách výsledkem 4:6, 6:2 a 6:3.

Kyrgios po osmi letech ve čtvrtfinále

Zápasový program mužů zahajují Kyrgios a Garín. Australan už jednou do čtvrtfinále Wimbledonu postoupil, od tehdejšího turnaje uplynulo osm let. O rok později došel do stejné fáze na Australian Open. Top osmička je tedy zatím nejlepším grandslamovým výsledkem, na který Kyrgios v kariéře dosáhl.

Wimbledon 2022 Příloha iDNES.cz

Také pro Garína je čtvrtfinále kariérním maximem, na rozdíl od soupeře se ale do něj chilský tenista podíval poprvé. Povede se mu natáhnout své působení na zdařilém turnaji ještě o další kolo? Oba tenisté proti sobě hrají poprvé.

Poslední čtvrtfinálovou dvojici tvoří Nadal a Fritz. Španěl zatím letošním grandslamovým turnajům vládne a nyní má šanci se i potřetí v této sezoně dostat do semifinále. Do cesty se mu však postaví soupeř, kterému letos už jednou podlehl.

Američan Fritz na letošním Australian Open poprvé v kariéře postoupil do čtvrtého kola grandslamu, nyní účastí ve čtvrtfinále Wimbledonu své kariérní maximum ještě vylepšil. A může pomýšlet i výš, v cestě mezi nejlepší čtyři mu však stojí zřejmě nejtěžší možný soupeř. Vzájemná bilance obou tenistů je nerozhodná 1:1.