Nabitý turnajový kalendář? Dohnal mě k depresím, trpěla jsem, říká Džábirová

Jednatřicetiletá Tunisanka pro Sky Sports prohlásila, že nyní dává přednost sama sobě, aby měla svůj život pod kontrolou. „Program všechny ničí. Už si nenechám diktovat, co mám dělat a co ne. Hodně jsem trpěla, víc psychicky než fyzicky,“ řekla Džábirová, která v předloňském finále Wimbledonu podlehla Markétě Vondroušové.
Vadí jí hlavně velký počet povinných turnajů. Nejlepší hráčky se v sezoně musejí zúčastnit všech čtyř grandslamů, deseti akcí WTA 1000 a šesti podniků WTA 500, jinak ztrácejí body v žebříčku a hrozí jim i pokuta.
„Doufám, že nás tenisová komunita vyslyší a sníží počet turnajů. Například Dauhá a Dubaj – dva turnaje WTA 1000 za sebou? To už je moc. Anebo dvoutýdenní turnaje WTA 1000. Žádné hráčce se to nelíbí,“ uvedla Džábirová.
Na přeplněný kalendář si v poslední době stěžovala řada tenistů i tenistek. Džábirovou, které se pro její veselou povahu a časté úsměvy přezdívalo „ministryně štěstí“, dohnal až k depresím.
„Dlouho jsem byla smutná. Teď ale mám na prvním místě sebe. To je obrovský krok,“ dodala tenistka, která nechala nadále otevřené, jak dlouho bude mimo hru či zda se vůbec na kurty vrátí.