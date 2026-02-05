Na mladého Borga s Lehečkou a Svrčinou. Berdych měl o složení týmu jasno

Berdych se musí v kvalifikaci obejít bez zraněného Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. Do kvalifikace Davis Cupu nominoval vedle 21. hráče světa Lehečky a Svrčiny (96.) také Maxima Mrvu (324.) a deblisty Petra Nouzu a Patrika Rikla. Při čtvrtečním setkání s novináři už měl ale o složení do sobotních dvouher jasno.
„Když jsem nevěděl, fakt jsem nevěděl. V tomhle případě to bude jinak. Je rozhodnuto už od začátku. Tým je celkově jinak poskládaný, není potřeba čekat do poslední chvíle. Jirka jako hráč číslo jedna, Dalibor jako hráč číslo dvě,“ citovaly Berdycha weby Tenisovysvet.cz a iSport.cz.
Češi se se Švédskem utkají poprvé od roku 2001, kdy prohráli v Helsingborgu 2:3 na zápasy. V týmu kapitána Simona Aspelina jsou nyní 408. hráč světa Olle Wallin, syn legendárního Björna Borga Leo (588.) a deblisté Erik Grevelius a Andre Goransson.
Duel proti Švédsku otevřou v sobotu dvě dvouhry, v neděli jsou v plánu čtyřhra a další dva singly. Všechny zápasy se budou hrát na dva vítězné sety. Utkání v Jihlavě je vyprodané.
Vítěz duelu narazí v září ve druhé části kvalifikace na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Finálový turnaj pro osm nejlepších se uskuteční v listopadu opět v Boloni. Češi obhajují v týmové soutěži čtvrtfinálovou účast.