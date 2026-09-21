Na grandslamech září, v reprezentaci čekají. Oživí české hvězdy zlatou éru?

Už v úterý v čínském Šen-čenu vstoupí do finálového turnaje letošního ročníku BJK Cupu. Jako hlavní favoritky na zisk titulu. Kapitánka Barbora Strýcová totiž poskládala respekt budící a hvězdami nabitou sestavu.
Letošní wimbledonská šampionka Linda Nosková, světová šestka. Její soupeřka z finále travnatého grandslamu Karolína Muchová, osmá tenistka pořadí. K tomu deblová jednička Kateřina Siniaková, čerstvá vítězka čtyřhry na US Open, a jako záskok do dvouher a varianty do párové disciplíny jsou připraveny Marie Bouzkové (26.) a Sára Bejlek (28.).
Silnější výběr poskládat nešel!
„Jedeme tam vyhrát,“ hlásila sama Nosková při odletu.
Ambicím nahrává fakt, že celková úroveň finálového turnaje je – při vší úctě – velmi slabá. Z první třicítky světového žebříčku dorazilo pouze šest tenistek, z toho jsou hned čtyři (!) Češky. Na celkový triumf výběru Strýcové vypisují sázkové kanceláře nizoučký kurz 1:1,35.
Už v úterý od 11.00 SELČ se reprezentantky ve čtvrtfinále utkají s Britkami. Jejich jednička Katie Boulterová je na 54. místě žebříčku jedinou příslušnicí elitní stovky, kádr dále tvoří Harriet Dartová, Sonay Kartalová, Jodie Burrageová a Mika Stojsavljevicová.
Nic jiného než povinné vítězství se tedy neočekává.
„Papírově jsme favoritky, to je fakt. Ale v Billie Jean King Cupu může každý odehrát brutální zápas a chytit formu. Proto bude Velká Británie těžkým soupeřem,“ prohlásila diplomaticky Strýcová.
Pokud její svěřenkyně první zápas zvládnout, dostanou luxus v podobě dvou volných dnů a v pátečním semifinále je čekají vítězky duelu mezi Španělkami a Kazachstánem. V tomto střetnutí se čeká postup první jmenované země, ze Šen-čenu se totiž omluvila světová jednička a šampionka US Open Jelena Rybakinová.
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Nosková a Muchová tentokrát spoluhráčky. Hvězdný tým Češek letí do Číny pro titul
Ale ani Španělky nemají bůhvíjak kvalitní tým – kromě 35. singlistky světa Cristiny Bucsaové, která hraje v solidní formě a umí být nebezpečná i v deblu, se ostatní hráčky nacházejí na přelomu první a druhé stovky.
A pokud se podíváme až do nedělního finále? V něm by Češky mohly narazit na Ukrajinky, které mají díky světové sedmičce Elině Svitolinové papírově druhou nejpůsobivější soupisku. Ale na poslední chvíli se jim odhlásila desátá hráčka žebříčku Marta Kosťuková, což představuje citelné oslabení.
V horní polovině pavouku figurují ještě Italky, jež zaútočí na třetí titul v řadě, domácí Číňanky a Belgičanky.
Nicméně bez Američanek, Polek a dlouhodobě vyloučených Rusek v Šen-čenu není žádný tým, kterého by se Češky měly bát.
Klíčové bude, jestli Nosková, Muchová a Siniaková v takto pozdní fázi sezony vydrží zdravé, odhodlané a v dobré herní pohodě.
Ošemetný může být hrací systém do dvou vítězných bodů – nejprve se utkají týmové dvojky, poté jedničky, a pokud bude stav 1:1, rozhodne čtyřhra. Prostor na zaváhání tedy bude minimální.
Ale vzhledem k rozlosování a síle soupeřek by měl být postup do finále povinností. Každopádně šance konečně zase získat titul v prestižním týmovém klání je obrovská.
Stejně jako motivace Češek. Uvědomují si, že osm let od posledního triumfu je dlouhá doba.
Přitom se rozhodně nedá říct, že by od zmíněného roku 2018, kdy ve finále v Praze smetly Američanky, zažily ústup ze slávy. Právě naopak.
Na grandslamech od té doby posbíraly čtyři trofeje a dalších pět finále, stabilně se pohybují v nejvyšších patrech žebříčku. Ale v týmové soutěži, která se od roku 2021 hraje se zakončením na finálovém turnaji, se jim v poslední době nedaří.
V letech 2022 a 2023 postoupily do semifinále, což doteď zůstává jejich maximem v novém formátu. Doplácely na častá zranění hlavních opor, generační obměnu i nový herní systém, který stírá rozdíly mezi soupeři. Loni dokonce musely hrát baráž o udržení v elitní skupině.
Nyní se znovu chtějí vrátit na vrchol.
Zatímco pro šéfy soutěže je k úvaze, k čemu pořádat finálový turnaj, zamýšlený jako přehlídku nejlepších hráček světa v národních barvách, když je jeho úroveň už poněkolikáté rozpačitá a týmy místo hvězdných jmen sbírají spíše omluvenky, Češky se soustředí, aby šanci využily.