Jedenadvacetiletý Menšík se zranil 28. října ve druhém kole podniku ve Vídni, kde bojoval s Francouzem Adrianem Mannarinem. Poslední výměny zápasu, který prohrál 4:6 a 5:7, dohrával otřesený, následně musel odříct účast na Masters v Paříži.
„Ale teď už jsem na tom dobře,“ ujistil v sobotu z Boloni, kde se chystá na úterní čtvrtfinále týmové soutěže proti Kanadě. „Měl jsem lehký otřes mozku a nebylo to nic příjemného, ale nevyřadilo mě to na dlouho. Poslední týden a půl už trénuju naplno a jsem stoprocentně fit.“
|
Cíle máme nejvyšší, hlásí Češi před Davis Cupem. Soupeřům fandí, ať se jim daří
V pátek a v sobotu si vyzkoušel centrální dvorec v prostorách tamního výstaviště, a tak mohl srovnávat změny, které pořadatelé oproti loňsku tenistům připravili.
„Loni byla hala a celé naše prostředí na jednom místě, letos je to hektičtější,“ prohlásil Menšík. „Povrch je nově natřený a myslím, že jak se na něm bude hrát, tak bude ještě rychlejší. Ale pro mě a pro Jirku (Lehečku) je to spíš výhoda. Celkově jsou první pocity z tréninku dobré.“
Na město na severu Itálie má příjemné vzpomínky. Navzdory tomu, že Češi tam loni ve čtvrtfinále utrpěli bolavou porážku se Španělskem 1:2. O jediný bod se tehdy postaral právě Menšík.
„Boloňa je zajímavé místo a už má i trochu zimní vibe. Všichni se těší na volno, je to poslední akce sezony. A zakončit ji týmovou akcí je super.“
Na soupisce družstva kapitána Tomáše Berdycha zastává roli dvojky, na patnáctém místě světového žebříčku je o pouhých čtyřicet bodů za Lehečkou.
„Samozřejmě je fajn mít rivalitu a navzájem se popohánět a motivovat, třeba dobrým úspěchem nebo žebříčkem. Ale v Davis Cupu není velký rozdíl, jestli jste jednička, nebo dvojka, protože k výhře potřebujete dva body a není to jen o jednom hráči,“ upozornil Menšík.
Ale zrovna pro něj může být pozice dvojky výhodnější v tom, že může zasáhnout i do rozhodující čtyřhry. Vzhledem k tomu, že dvojky celé utkání začínají, a až po nich se střetnou jedničky, měl by před deblem čas na odpočinek.
|
Davis Cup 2026: Program finálového turnaje, pavouk, výsledky
„Ve čtyřhře se cítím hodně dobře, všichni mi říkají, že moje deblové skills jsou dobré. Jsem otevřený hrát cokoliv.“
Pokud proti Kanadě nastoupí do singlu, čeká ho papírově výrazně slabší protivník. Severoameričtí šampioni Davis Cupu z roku 2022 totiž k Félixi Augeru-Aliassimeovi (17.) mají Liama Draxla (165.), Alexise Galarneaua (190.), Keegana Riceho (614.) a Duncana Chana (250. ve čtyřhře).
„Určitě bych je nepodceňoval,“ upozorňuje Menšík, semifinalista letošního Roland Garros. „Že Kanaďanům nepřijela dvě zvučná jména (Shapovalov a Diallo), vůbec nic neznamená. Když bude Félix a k němu třeba nějaký méně známý hráč, tak to pořád bude velice náročné. Navíc se hraje na dva vítězné body. Zkrátka se musíme připravit nejlépe, jak to jde.“