Na Američany s Pavláskem místo Macháče. Nabitou sestavu tenistek doplní Bejlek

U daviscupového výběru udělal Berdych jednu změnu: z původně nahlášené nominace vypadl Tomáš Macháč, který se po zranění nohy ještě nedostal do formy, nahradil ho deblový specialista Adam Pavlásek. Může tak utvořit dvojici pro čtyřhru s Patrikem Riklem, s nímž nastupuje i na turnajích ATP.
„S Tomášem jsem dlouho a otevřeně mluvil na US Open a shodli jsme se, že v tuto chvíli není nejlepší volbou pro nadcházející zápas se silnými Američany,“ zdůvodnil Berdych. „Na uvolněné místo jsem povolal zkušeného Adama Pavláska, který nyní nastupuje v deblových zápasech s už dříve nominovaným Patrikem Riklem.“
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Na dvouhru budou k dispozici stálice Jakub Menšík a Jiří Lehečka, jako záloha bude připraven Vít Kopřiva.
Češi přivítají výběr USA příští týden v pátek a sobotu v pražské O2 areně, vítěz postoupí do finálové fáze pro osm nejlepších týmů, která se uskuteční v listopadu v Boloni. Reprezentanti do Itálie minulý rok postoupili právě díky triumfu nad Američany.
Soupeři v první verzi nominace oznámili Bena Sheltona, Taylora Fritze, Tommyho Paula a deblistu Christiana Harrisona. Otázkou ale je, jak s kádrem zamíchá končící US Open. Shelton je totiž stále ve hře, v noci na sobotu ho čeká semifinále proti dalšímu Američanovi Francesi Tiafoeovi.
„Výsledky Američanů na domácí půdě budí respekt, ale máme silný tým a na zápas v zaplněné O2 areně se těšíme. Budeme bojovat o co nejlepší výsledek,“ doplnil Berdych.
Strýcová má čtyři hráčky z top 30 žebříčku
Kapitánka Strýcová povede v čínském Šen-čenu velmi ambiciózní sestavu. Původní kvarteto Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková zůstává, dosud volné páté místo zaplní Sára Bejlek.
„Rozhodla jsem se pro ni na základě aktuální formy a zdravotního stavu hráček, které přicházely do úvahy. Je to velká bojovnice a týmová hráčka,“ vyzdvihla Strýcová semifinalistku nedávného turnaje v Cincinnati.
Všechny čtyři singlistky jsou v elitní třicítce světového žebříčku, Siniaková vévodí pořadí čtyřhry a v pátek na US Open zabojuje o další grandslamovou trofej.
„Máme mimořádně silný tým, první dvě naše hráčky jsou v top 10. Do Číny tak letíme bojovat o příčky nejvyšší,“ prohlásila kapitánka.
Do finálového turnaje BJK Cupu Češky vstoupí v úterý 22. září, kdy se ve čtvrtfinále střetnou s Britkami. Na vítězky poté čeká buď Španělsko, nebo Kazachstán. Dalšími účastnicemi jsou Italky, Ukrajinky, Belgičanky a domácí Číňanky. Reprezentantky tedy budou patřit k adeptkám na titul, který naposledy získaly v roce 2018.