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Mužský tenis bude mít novou světovou jedničku. Na vrchol vystoupá Zverev

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  14:40aktualizováno  15:00

Německý tenista Alexander Zverev se hecuje ve finále US Open. | foto: AP

Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Carlose Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji.

Devětadvacetiletý Zverev, který je momentálně druhý, měl životní umístění prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie kvůli zranění kolena předčasně ukončila sezonu.

Předstihnout Zvereva teoreticky ještě mohli Alcaraz a světová čtyřka Ben Shelton. Španěl o šanci přišel po pondělní porážce 5:7 a 6:7 se Zizouem Bergsem z Belgie. Američan v neděli ve třetím kole podlehl dvakrát 6:7 Arthuru Géovi z Francie.

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Zverev se na první místo může posunout nejdříve 2. listopadu. V Šanghaji, kde ho v osmifinále čeká Alexander Bublik z Kazachstánu, však musí postoupit do finále a následně musí ještě vyhrát turnaj ve Vídni.

Už nyní má ale Zverev jistotu, že rok zakončí jako světová jednička, kterou se po Borisi Beckerovi stane jako druhý německý tenista v historii. Celkově bude od zavedení pořadí ATP v roce 1973 třicátou světovou jedničkou.

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