Mužský tenis bude mít novou světovou jedničku. Na vrchol vystoupá Zverev

Devětadvacetiletý Zverev, který je momentálně druhý, měl životní umístění prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie kvůli zranění kolena předčasně ukončila sezonu.
Předstihnout Zvereva teoreticky ještě mohli Alcaraz a světová čtyřka Ben Shelton. Španěl o šanci přišel po pondělní porážce 5:7 a 6:7 se Zizouem Bergsem z Belgie. Američan v neděli ve třetím kole podlehl dvakrát 6:7 Arthuru Géovi z Francie.
|
Bouzková je ve Wu-chanu ve druhém kole. Bartůňková se dere žebříčkem vzhůru
Zverev se na první místo může posunout nejdříve 2. listopadu. V Šanghaji, kde ho v osmifinále čeká Alexander Bublik z Kazachstánu, však musí postoupit do finále a následně musí ještě vyhrát turnaj ve Vídni.
Už nyní má ale Zverev jistotu, že rok zakončí jako světová jednička, kterou se po Borisi Beckerovi stane jako druhý německý tenista v historii. Celkově bude od zavedení pořadí ATP v roce 1973 třicátou světovou jedničkou.