Musíme jednat. Český tenis zná pokutu za Kaderku, bude platit klidně i 100 milionů

Markéta Plšková
  16:35
Petr Pála (vpravo) hovoří na tiskové konferenci Českého tenisového svazu.

Petr Pála (vpravo) hovoří na tiskové konferenci Českého tenisového svazu. | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Českému tenisu se tento rok mimořádně daří. Linda Nosková ovládla Wimbledon, ve finále travnatého grandslamu porazila Karolínu Muchovou. Obě navíc významně pomohly k titulu z Billie Jean King Cupu. Přesto ale Český tenisový svaz řeší i dost velký problém. Za dotační podvody v éře prezidenta Ivo Kaderky totiž musí splácet dluh téměř 84 milionů korun, což navíc ještě není konečná částka.

„Ve světě nás všichni chválí, ty úspěchy jsou úžasné. Ale co se týká domácí scény, už to tak veselé není,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci předseda Českého tenisového svazu (ČTS) Petr Pála. „Byla nám vyměřena pokuta, kterou musíme splácet. Je to drsný, jsou to obrovská čísla. A ještě čekáme výměr za kontroly z let 2022 a 2023.“

Kaderka byl obviněn z dotačních podvodů kvůli tomu, že svaz finance od Národní sportovní agentury (NSA) nevyužíval na aktivity, na které byly určeny. Nové vedení tak musí aktuálně splácet velké částky.

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Za rok 2021 jde o 24 721 488 korun coby vrácení dotací, penále za toto období jsou dalších 17 205 699 korun (zde ČTS žádá o prominutí). Výzva k vrácení dotace od NSA za roky 2022 a 2023 je poté 41 953 225,50 koruny, dohromady jde tedy o 83 880 412,50 korun.

Za roky 2022 a 2023 ale ještě probíhá daňová kontrola, tudíž svaz musí počítat s penále i za toto období. „Může to vystoupat až ke 100 milionům,“ tuší Pála. „Musíme jednat, protože na takový dluh svaz rozhodně nemá.“

Jak to tedy aktuálně vypadá?
Momentálně splácíme 700 tisíc měsíčně za rok 2021. Taková byla výměra, protože se nedodržela pravidla pro čerpání dotace, takže to připadlo finančnímu úřadu, který vyměřil celkovou pokutu. Tohle nastává i za roky 2022 a 2023. Teď je důležité jednat o tom, co se s tím dá dělat, protože ty cifry jsou samozřejmě obrovské.

Je reálné uhradit celou částku jednorázově pomocí velkých partnerů nebo sponzorů?
Je hrozně těžké, aby někdo přišel a zaplatil pokutu, která vznikla tak, jak vznikla. Partnery sháníme i proto, abychom mohli třeba pořádat turnaje, protože máme velké úspěchy a potřebujeme podporovat místní akce a výjezdy reprezentantů. A potřebujeme, aby se nezastavil chod svazu. Je to určitě na jednání na nejvyšších úrovních. Jak s NSA, tak s vládou a ministrem sportu chystáme jednání, abychom si řekli, jaké jsou možnosti.

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Může se to dotknout právě i turnajů, které Český tenisový svaz pořádá?
Teď to ještě šlo, ale jakmile přijdou pokuty za roky 2022 a 2023, tak to bude asi těžší a bude potřeba jednat s nějakou bankovní institucí. Což bude taky určitě dost těžké.

Momentálně platíte 700 tisíc měsíčně, máte propočítané, o kolik by se splátka mohla navýšit a jestli na to bude mít svaz peníze?
Právě proto budeme jednat o úvěru. Nevíme totiž, kolik bude ta finální částka, i když počítáme něco okolo sto milionů. Ale nevíme, jestli to od finančního úřadu přijde za měsíc, nebo půl roku.

Jakou částku mívá svaz ročně k dispozici?
Většinou osmdesát na dvacet je z dotačních peněz a dotace je nějakých 150 milionů.

Dotace od NSA na příští rok nejsou ohrožené?
Nejsou. Byl jsem u NSA na jednání a dotace by měla být v podobné výši jako teď. Ale z té dotace samozřejmě nemůžeme pokutu splácet.

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Je nějaká politická vůle vyjít vám vstříc?
Věřím, že ano, budeme se o to snažit, protože ty peníze jsou hrozně vysoké. Samozřejmě neznám právo, nevím, co se může stát, proto máme právníky. Ale moje snaha bude jednat tak, aby to ten sport nepoložilo.

Věděl jste, do čeho jdete? Ne každý by za takových okolností pozici předsedy svazu vzal.
Já do toho šel v nějaké roli už před dvěma lety. Beru to tak, že jsem na volební valné hromadě dostal vysoký mandát, který bych chtěl naplnit, protože si myslím, že svým způsobem tomu můžu pomoct. O těch problémech jsem samozřejmě věděl, ale nechtěl jsem od nich odcházet.

Bývalý prezident Ivo Kaderka říká, že je to všechno připravená akce, aby se prodala Štvanice. Můžete se k tomu vyjádřit?
Já doufám, že nebudu u toho, aby se prodávala Štvanice, to nikdo nechce. Není to ani nikde vzadu v mé hlavě. Samozřejmě kdybychom čerpali úvěr, tak logicky se může dát do zástavy ten stadion. Ale prodej Štvanice rozhodně není téma, to říkám i jako tenista, který tady hrál. A samozřejmě pozemek ani není náš, ten patří magistrátu.

Štvanici pronajímáte i ke komerčním účelům, je z toho také nějaký významnější příjem?
Je určitě nezanedbatelný. Ale samozřejmě je vždy potřeba, aby to nenarušovalo chod areálu. V příštím roce určitě na Štvanici budou zase nějaké koncerty nebo sportovní akce, určitě bude snaha to tady dál pronajímat.

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Například s vítězství v letošním Billie Jean King Cupu byla spojená i finanční odměna pro svaz. Můžete tyto peníze využít na splácení dluhu?
Můžeme, ale jsou velmi malé, protože vítězství v BJK Cupu pro svaz přineslo 200 tisíc dolarů. Z toho musíte zaplatit letenky, tým, spoustu věcí a moc peněz vám potom nezbude. Hodně států je ale nespokojených s výší té odměny. Kdyby kluci vyhráli Davis Cup, tak federace dostane, myslím, 220 tisíc dolarů, což je vlastně velmi málo. Ale věřím, že se to do budoucna změní, protože bude volba nového prezidenta World Tennis a hodně lidí chce ten stávající systém změnit, aby na těchto akcích mohly národní federace něco vydělat.

Z Davis Cupu se Spojenými státy měl svaz nějaký příjem?
Musel jsme se spoléhat, že jsme tenisový národ a kluci nalákají fanoušky, navíc i soupeř byl atraktivní. Ještě nevím přesná čísla, protože je to velká akce a pořád se dopočítává, ale určitě to byla zisková akce. Teď víme, že i holky jako obhájkyně titulu budou hrát doma, ale je to termínově složité. Na začátku dubna by byl velký risk hrát venku na Štvanici a jelikož bude v hokejové lize play off, je složité dojednat nějakou velkou arenu.

Tenis má dlouhodobě velmi silné sponzory, je možné do toho portfolia přidat ještě někoho velkého, kdo by mohl pomoct?
Postupně se o to snažíme, příští rok budeme mít nového partnera, s dalším jsme dnes jednali. Jde i o to, že my nemáme moc volných ploch na to, abychom to mohli těm partnerům víc prodat. Teď to bude hodně o jednáních.

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