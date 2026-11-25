Italové, kteří ovládli předchozí tři ročníky týmové soutěže, jsou jasným favoritem zápasu s Korejci i bez zraněného Jannika Sinnera. Musetti začal proti Hong Song-čchanovi impozantně kanárem, ale druhou sadu vybojoval až v tie-breaku 7:5. Soupeř odvrátil Musettimu dva mečboly.
Do druhé dvouhry by měli k souboji týmových jedniček nastoupit sedmý hráč světového žebříčku Flavio Cobolli a Kwon Sun-u.
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Italy trápí absence tenisového fenomenu Sinnera. Pětinásobný grandslamový šampion podstoupil v úterý dopoledne ve Finsku operaci pravého kolena, s nímž měl dlouhodobé problémy. Podle informací médií odhaduje Sinnerův lékařský tým dobu rekonvalescence na tři měsíce.
Čtvrtfinále tenisového Davis Cupu v Boloni
Itálie - Korea 1:0