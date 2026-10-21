Můj druhý táta. Zač polská kometa Chwaliňská vděčí českému trenérovi

„Je mým druhým tátou. Spolupracujeme už sedm let,“ pravila o něm v rozhovoru pro CANAL+ Sport na kolosálním stadionu v metropoli čínské provincie Chu-pej.
Drobná slečna na turnaji zdolala svalnatou Řekyni Sakkariovou, svou kamarádku Šwiatekovou a ve finále Britku Kartalovou.
Vydělala před zdaněním 665 tisíc dolarů, čili asi 14,4 milionu korun, vyšvihla se na 11. místo v žebříčku.
S trofejí by patrně hrdě nepózovala bez přispění zmíněného kouče Jaroslava Machovského.
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„Stál při mně v těch nejtěžších chvílích. Nestará se o mě jen jako o tenistku, ale taky jako o lidskou bytost. Náš vztah není typickým pro hráčku a trenéra,“ řekla do mikrofonu stanice, která v Česku exkluzivně vysílá akce WTA 500 a 1 000.
Zazářila už na jarním Roland Garros, kde dokráčela z kvalifikace až do bitvy o pohár, v níž podlehla Rusce Andrejevové.
Podruhé přesvědčila o své šikovnosti a udatnosti minulý týden v daleké Číně, kam rozhodně nedoputovala jako favoritka.
„Připadám si jako ve snu,“ poznamenal poté Machovský.
Kdysi pomohl k juniorskému triumfu na Australian Open habánovi Veselému a později ho provázel třeba při postupu do wimbledonského osmifinále nebo při šokující výhře nad „neporazitelným“ Djokovičem v Monte Carlu.
Posléze našel práci v klubu BKT Advantage Bielsko-Biala, kde se dal dohromady s talentovanou Chwaliňskou. A před pěti lety s ní uvázl ve zvlášť závažných nesnázích.
„V Argentině dostala covid, cestou zpátky z Buenos Aires si přeležela loketní nerv, takže necítila tři prsty a vypadávala jí raketa z ruky,“ líčil Machovský. „Snažila se nějak hrát, jenže to vůbec nešlo. Pak se v tom všem trochu ztratila, chuděra.“
Už předtím ji brzdilo zranění zápěstí. Musela podstoupit operaci kolena. Až po čase přiznala, že dlouhodobě trpěla vážnými depresemi. Právě v roce 2021, ve svých devatenácti, tak přerušila kariéru, aniž by věděla, co si počne dál.
„Čekal jsem, až se bude moct vrátit. Maja stála o pokračování spolupráce. Bylo to strašně těžké období, ale nějak jsme ho přetrpěli,“ vzpomíná Machovský.
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Chwaliňská jej opakovaně chválí. I díky němu vyniká chytrým a pestrým stylem, kvůli kterému slýchá srovnání s legendární Švýcarkou Hingisovou.
Rozumí velmi dobře jeho mateřštině, povely na dvorci dostává převážně v češtině. V minulosti nastupovala do čtyřhry s Malečkovou, Fruhvirtovou nebo Noskovou, s níž se potkala rovněž ve svém domácím klubu.
Navzájem si letos fandily ve dvou po sobě následujících grandslamech. Nosková držela Chwaliňské pěsti při jejím pařížském tažení. Chwaliňská srdečně blahopřála Noskové po dobytí Wimbledonu. V prosinci se v Gdaňsku střetnou v atraktivní exhibici.
Citlivé Polce v minulých měsících ubližovaly zlomyslné vzkazy a nadávky fanoušků.
V létě měla nelichotivou bilanci 1:5. Porvala se nicméně s nezdary i s hrubiány a v Singapuru se prosmýkla do semifinále, načež v Číně využila nepřítomnosti i únavy největších hvězd na sklonku vyčerpávající sezony.
„Jsem vděčná za svou svízelnou cestu. Trable ze mě udělaly osobnost, jakou teď jsem. Takže bych neměnila vůbec nic,“ prohlásila ve Wu-chanu.
Dcera bývalého horníka a recepční se do budoucnosti dívá s odhodláním: „Tenhle rok jsem začala někde okolo 140. místa na žebříčku. Za cíl jsem si dala průlom do stovky. Když se podívám, kde jsem nyní, vidím, že jsem odvedla dost dobrou práci. A navíc cítím, že se ještě můžu hodně zlepšovat.“
Za novými výzvami se opět vydá se svým druhým tátou po boku.