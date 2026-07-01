Muchovou nezastavil ani nepříjemný pád. A že drží zdraví? Asi je to věkem, zraju

„Byl to nepříjemný pád, ale myslím, že jsem ho docela dobře odpružila. Necítím nic vážného,“ popisovala na setkání s novináři. „Tělo sice trošku ví, že jsem spadla, a čeká mě nějaká fyzioterapie, ale nebylo to nic, co by mě zastavilo. Viděla jsem tu padat spoustu dalších hráčů, takže s tím člověk tak nějak počítá. A cítím se fajn.“
Karambol potkal světovou devítku ve vyrovnaném sedmém gamu prvního setu, v němž odvracela celkem tři brejkboly. Jeden z nich dokonce bezprostředně po zaškobrtnutí.
Těžkou chvíli ale zvládla s přehledem.
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Nakonec o podání za celý zápas nepřišla ani jednou, blýskla se i parádní statistikou 29 vítězných úderů a pouhých devíti nevynucených chyb.
A tak byla se svým výkonem logicky spokojená, 37letou čínskou veteránku zdolala i ve čtvrtém vzájemném duelu beze ztráty setu.
„Chytila jsem dobře začátek a v těžkých momentech, když přišly brejkboly, jsem si pomohla servisem. A dobře jsem hrála i při svých šancích, takže se mi pokaždé podařilo udržet náskok.“
V prvním kole proti Rusce Anastasiji Zacharovové strávila na kurtu necelou hodinu, proti 64. tenistce světového pořadí Čang Šuaj potřebovala pouze o deset minut více.
Daří se jí tak šetřit síly, což je pro ni obzvláště důležité vzhledem k tomu, že do Wimbledonu v pondělí vstoupila jen dva dny po triumfu na turnaji v Bad Homburgu.
I ve třetím kole bude velkou favoritkou, změří síly se 165. hráčkou světa Manančajou Savangkevovou z Thajska. Byť jde o rozjetou kvalifikantku povzbuzenou pěti výhrami v řadě.
„Vůbec ji neznám,“ přiznala Muchová. „Ani jsem nevěděla, koho v pavouku mám. Až když jsem sešla z kurtu, ptala jsem se kluků z týmu.“
Díky středeční výhře nad Čang Šuaj si zkrášlila letošní skóre už na 31:8, k tomu ovládla turnaje v Dauhá a Bad Homburgu. Proto často slýchá pochvaly, že hraje životní sezonu.
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„Ale já nad tím popravdě takhle nepřemýšlím. Neřeším, jestli je životní, nebo ne. Ano, hraju dobře, daří se mi, cítím se skvěle a jsem za to ráda. Ale nedávám na sebe zbytečný tlak ani přehnaná očekávání. I když z hlediska výsledků je to určitě moje nejlepší sezona.“
Pomáhá jí především to, že na rozdíl od minulých let zůstává dlouhodobě zdravá. Přitom žádnou změnu v kondiční přípravě prý nezavedla. „Možná je to věkem, zraju,“ pousmála se rodačka z Olomouce, která letos 21. srpna oslaví třicetiny. „Cvičíme možná o něco víc, ale jsou to opravdu minimální změny. Nedokážu přesně říct, čím to je.“
Každopádně výrazná porce zápasů, navíc v drtivě většině vítězných, jí zvedá sebevědomí. Na kurtu působí suverénně, tlačí se do svého silnějšího forhendu a diktuje jím tempo výměn. A ze svého pestrého repertoáru také vytahuje správná řešení.
„Cítím se uvolněnější a sebevědomější, což mi pomáhá nad hrou tolik nepřemýšlet,“ přibližuje. „Je to zkrátka vyhranost, díky které mám i mnohem lepší taktickou volbu úderů.“
A zmínila, že hodně poznatků načerpala také z nedávného spojení se Serenou Williamsovou, s níž utvořila deblový pár na turnaji v Berlíně.
„Povzbudilo mě to, i když mě to zároveň docela vyčerpalo, protože jsem hrála dvouhru i debl v jeden den. Jinak jsem se jí nebála, naopak jsem se moc těšila. Měly jsme spolu i dva tréninkové dny. Jsem ráda, že jsem teď díky těmto malým kouskům skládačky na vlně.“
Hlavní pro ni je, že ji s narůstajícím počtem utkání – aktuálně jich má už šest za posledních osm dní – nepřemáhá únava. „Cítím se dobře, nemám pocit, že bych měla v nohách až moc zápasů.“
„Hrát takhle rychle po dvou dnech v jiné zemi a na jiné trávě je sice nevýhoda, ale na druhou stranu je to i výhoda. Mám hodně nahráno a na kurtu si věřím,“ zmínila bleskový přesun z Bad Homburgu.
A v Londýně zatím ve vítězné jízdě pokračuje. Zcela suverénně.