Muchovou nezastavil ani nepříjemný pád. A že drží zdraví? Asi je to věkem, zraju

Stanislav Kučera
  18:05
Karolína Muchová se raduje z vítězství ve druhém kole Wimbledonu.

Karolína Muchová se raduje z vítězství ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Karolína Muchová spěchá za balonkem ve druhém kole Wimbledonu.
Karolína Muchová se raduje z vítězství ve druhém kole Wimbledonu.
Číňanka Čang Šuaj ve druhém kole Wimbledonu.
Karolína Muchová se napřahuje k úderu ve druhém kole Wimbledonu.
7 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Zaplněným hledištěm wimbledonského kurtu číslo 3 to pořádně zahučelo, když Karolína Muchová uklouzla a skončila na zemi v bolavě vyhlížející poloze. Jednu nohu měla pokrčenou u těla, druhou naopak nataženou. Pro českou tenistku to ale byla v utkání druhého kola travnatého grandslamu jediná komplikace, Číňanku Čang Šuaj smetla 6:3, 6:2.

„Byl to nepříjemný pád, ale myslím, že jsem ho docela dobře odpružila. Necítím nic vážného,“ popisovala na setkání s novináři. „Tělo sice trošku ví, že jsem spadla, a čeká mě nějaká fyzioterapie, ale nebylo to nic, co by mě zastavilo. Viděla jsem tu padat spoustu dalších hráčů, takže s tím člověk tak nějak počítá. A cítím se fajn.“

Karambol potkal světovou devítku ve vyrovnaném sedmém gamu prvního setu, v němž odvracela celkem tři brejkboly. Jeden z nich dokonce bezprostředně po zaškobrtnutí.

Těžkou chvíli ale zvládla s přehledem.

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Nakonec o podání za celý zápas nepřišla ani jednou, blýskla se i parádní statistikou 29 vítězných úderů a pouhých devíti nevynucených chyb.

A tak byla se svým výkonem logicky spokojená, 37letou čínskou veteránku zdolala i ve čtvrtém vzájemném duelu beze ztráty setu.

„Chytila jsem dobře začátek a v těžkých momentech, když přišly brejkboly, jsem si pomohla servisem. A dobře jsem hrála i při svých šancích, takže se mi pokaždé podařilo udržet náskok.“

V prvním kole proti Rusce Anastasiji Zacharovové strávila na kurtu necelou hodinu, proti 64. tenistce světového pořadí Čang Šuaj potřebovala pouze o deset minut více.

Karolína Muchová se raduje z vítězství ve druhém kole Wimbledonu.

Daří se jí tak šetřit síly, což je pro ni obzvláště důležité vzhledem k tomu, že do Wimbledonu v pondělí vstoupila jen dva dny po triumfu na turnaji v Bad Homburgu.

I ve třetím kole bude velkou favoritkou, změří síly se 165. hráčkou světa Manančajou Savangkevovou z Thajska. Byť jde o rozjetou kvalifikantku povzbuzenou pěti výhrami v řadě.

„Vůbec ji neznám,“ přiznala Muchová. „Ani jsem nevěděla, koho v pavouku mám. Až když jsem sešla z kurtu, ptala jsem se kluků z týmu.“

Díky středeční výhře nad Čang Šuaj si zkrášlila letošní skóre už na 31:8, k tomu ovládla turnaje v Dauhá a Bad Homburgu. Proto často slýchá pochvaly, že hraje životní sezonu.

Tři tituly, konec wimbledonského zakletí. Ale Muchová cítí, že může být ještě líp

„Ale já nad tím popravdě takhle nepřemýšlím. Neřeším, jestli je životní, nebo ne. Ano, hraju dobře, daří se mi, cítím se skvěle a jsem za to ráda. Ale nedávám na sebe zbytečný tlak ani přehnaná očekávání. I když z hlediska výsledků je to určitě moje nejlepší sezona.“

Pomáhá jí především to, že na rozdíl od minulých let zůstává dlouhodobě zdravá. Přitom žádnou změnu v kondiční přípravě prý nezavedla. „Možná je to věkem, zraju,“ pousmála se rodačka z Olomouce, která letos 21. srpna oslaví třicetiny. „Cvičíme možná o něco víc, ale jsou to opravdu minimální změny. Nedokážu přesně říct, čím to je.“

Každopádně výrazná porce zápasů, navíc v drtivě většině vítězných, jí zvedá sebevědomí. Na kurtu působí suverénně, tlačí se do svého silnějšího forhendu a diktuje jím tempo výměn. A ze svého pestrého repertoáru také vytahuje správná řešení.

Karolína Muchová spěchá za balonkem ve druhém kole Wimbledonu.

„Cítím se uvolněnější a sebevědomější, což mi pomáhá nad hrou tolik nepřemýšlet,“ přibližuje. „Je to zkrátka vyhranost, díky které mám i mnohem lepší taktickou volbu úderů.“

A zmínila, že hodně poznatků načerpala také z nedávného spojení se Serenou Williamsovou, s níž utvořila deblový pár na turnaji v Berlíně.

„Povzbudilo mě to, i když mě to zároveň docela vyčerpalo, protože jsem hrála dvouhru i debl v jeden den. Jinak jsem se jí nebála, naopak jsem se moc těšila. Měly jsme spolu i dva tréninkové dny. Jsem ráda, že jsem teď díky těmto malým kouskům skládačky na vlně.“

Karolína Muchová se napřahuje k úderu ve druhém kole Wimbledonu.
Karolína Muchová returnuje ve druhém kole Wimbledonu.

Hlavní pro ni je, že ji s narůstajícím počtem utkání – aktuálně jich má už šest za posledních osm dní – nepřemáhá únava. „Cítím se dobře, nemám pocit, že bych měla v nohách až moc zápasů.“

„Hrát takhle rychle po dvou dnech v jiné zemi a na jiné trávě je sice nevýhoda, ale na druhou stranu je to i výhoda. Mám hodně nahráno a na kurtu si věřím,“ zmínila bleskový přesun z Bad Homburgu.

A v Londýně zatím ve vítězné jízdě pokračuje. Zcela suverénně.

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