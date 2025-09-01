Incident se udál ve čtvrtek, kdy Muchová ve druhém kole grandslamu v New Yorku zápolila s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Když v prvním setu prohrávala 1:4 a 30:30, došla na kraj kurtu a gestikulovala na někoho v publiku.
Pak si setřela slzy z očí, bylo viditelné, že ji něco trápí. I rozhodčí na umpiru se jí ptala, zda je v pořádku.
Muchová ve vyrovnaném souboji nakonec triumfovala 7:6, 6:7, 6:4 a poté českým novinářům v New Yorku popsala, co ji rozhodilo: „Netýká se to tenisu, takže o tom nerada mluvím. Ale naproti mé lavičce si sedl můj expřítel, který se někdy objevuje na místech, kde by neměl být. Takže mě to trochu vystrašilo. Řekla jsem mu, aby šel pryč, což nejdřív neudělal, ale pak odešel. V ten moment bylo těžké se soustředit.“
O nepříjemné situaci později začala referovat i zahraniční média.
Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open a aktuální světová třináctka po Cirsteaové zdolala ve třech setech i krajanku Lindu Noskovou.
A po tomto utkání pro server The Athletic prohlásila, že bývalého partnera nenahlásila WTA nebo americké tenisové asociaci; hráčky mohou před nebo během US Open tyto organizace požádat, aby určitým jedincům zabránily získat vstupenky nebo akreditace.
„Cítím se O. K.,“ dodala 29letá Češka po derby s Noskovou. A na otázku, jestli se incident podle ní někdy může opakovat, odpověděla: „Kdo ví? Ale teď je všechno v pořádku.“
Další zápas ji v New Yorku čeká už v pondělí, ne dříve než v 19:00 SELČ nastoupí k osmifinále proti Ukrajince Martě Kosťukové.