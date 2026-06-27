Zápas se navzdory původnímu rozpisu hraje už od 11:00, důvodem je očekávané vedro, které bude přes den panovat. A obě tenistky také budou mít více času na přesun do Londýna.
Devětadvacetiletá Muchová na akci WTA 500 zažívá už třetí letošní finále a deváté celkově. Zatímco v únoru na „tisícovce“ v Dauhá získala svůj druhý titul, v dubnu ve Stuttgartu na jiné „pětistovce“ neuspěla. Celkem má v zápasech o trofej bilanci 2:6, na trávě hraje finále poprvé.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Naomi Ósakaová
Finále v Bad Homburgu sledujeme v podrobné reportáži.
Už páteční semifinále mezi rodačkou z Olomouce a Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou organizátoři po prvním setu na hodinu a půl přerušili, protože teploty dosahovaly 38 stupňů Celsia.
Aktuální světová jedenáctka Muchová vyzývá čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Ósakaovou pošesté, v bilanci zaostává 2:3. Bez ohledu na výsledek se v pořadí posune na devátou příčku.