Tenis ONLINE: Muchová hraje první finále na trávě, naladí se na Wimbledon titulem?

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Sledujeme online   11:00

Karolína Muchová na turnaji v Bad Homburgu | foto: AP

Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě čelí ve finále bývalé světové jedničce Naomi Ósakaové z Japonska, zápas sledujeme v podrobné reportáži. Grandslam v Londýně začíná už v pondělí.

Zápas se navzdory původnímu rozpisu hraje už od 11:00, důvodem je očekávané vedro, které bude přes den panovat. A obě tenistky také budou mít více času na přesun do Londýna.

Devětadvacetiletá Muchová na akci WTA 500 zažívá už třetí letošní finále a deváté celkově. Zatímco v únoru na „tisícovce“ v Dauhá získala svůj druhý titul, v dubnu ve Stuttgartu na jiné „pětistovce“ neuspěla. Celkem má v zápasech o trofej bilanci 2:6, na trávě hraje finále poprvé.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Naomi Ósakaová

Finále v Bad Homburgu sledujeme v podrobné reportáži.

Už páteční semifinále mezi rodačkou z Olomouce a Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou organizátoři po prvním setu na hodinu a půl přerušili, protože teploty dosahovaly 38 stupňů Celsia.

Aktuální světová jedenáctka Muchová vyzývá čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Ósakaovou pošesté, v bilanci zaostává 2:3. Bez ohledu na výsledek se v pořadí posune na devátou příčku.

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Muchová vs. ÓsakaováTenis - - 27. 6. 2026:Muchová vs. Ósakaová //www.idnes.cz/sport
27. 6. 11:10
  • 2.30
  • -
  • 1.61
Svrčina vs. TienTenis - - 29. 6. 2026:Svrčina vs. Tien //www.idnes.cz/sport
29. 6. 12:00
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  • -
  • 1.12
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Tenis ONLINE: Muchová hraje první finále na trávě, naladí se na Wimbledon titulem?

Sledujeme online
Karolína Muchová na turnaji v Bad Homburgu

Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě čelí ve finále bývalé světové jedničce Naomi Ósakaové z Japonska, zápas...

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