Muchová zpátky v akci. Po operaci i třicetinách věří v další pohádku

Půjde o její první turnaj od Wimbledonu, kde 11. července prohrála finále s krajankou Lindou Noskovou. Poté podstoupila menší a plánovanou operaci a nyní se na kurty vrací.
„Opravdu se těšíme. Máme dobrou náladu, trénujeme, jdeme prostě den za dnem,“ vzkázal z New Yorku její kondiční trenér a fyzioterapeut Jaroslav Blažek.
Muchová, aktuální světová sedmička, si kulisy závěrečného grandslamu sezony poprvé vyzkouší už v úterý, po boku Jakuba Menšíka si zahraje mix, který má v New Yorku i letos upravený formát určený pro hlavní singlové hvězdy. V prvním kole je čekají Marcelo Arévalo ze Salvadoru a Kristina Mladenovicová z Francie.
„Díky tomu alespoň nějakou formu zápasů mít bude,“ oceňuje Blažek.
Jinak by šla zručná rodačka z Olomouce do dvouhry, která začíná v neděli, po měsíc a půl dlouhé pauze.
|
Třicátnice Muchová. O oblíbené bojovnici, již brzdí zdraví. Jinak prý porazí každého
Na druhou stranu Muchová už v minulosti několikrát ukázala, že jí ani delší výpadky, kterých si v kariéře kvůli četným zraněním „užila“ opravdu hodně, nevadí. Prakticky okamžitě je schopná dostat se do obvyklé formy, v níž patří k nejnebezpečnějším tenistkám světa.
Několikrát to předvedla i na US Open. V letech 2023 a 2024 tam postoupila do semifinále, loni vypadla ve čtvrtfinále.
Také letos bude – i díky vysokému nasazení – patřit mezi adeptky na daleké tažení. Že by u ní tedy opět zafungovalo kouzlo New Yorku?
„To zní jako název pohádky,“ reaguje Blažek. „Ty máme rádi, takže já rozhodně věřit budu.“
S bilancí 35 výher a devíti porážek je Muchová jednou z nejlepších tenistek aktuální sezony. Vyhrála turnaje v Dauhá a Bad Homburgu a ve Wimbledonu byla blízko, aby si konečně sáhla na vytoužený grandslamový titul.
V New Yorku, který patří mezi její nejoblíbenější města, bude mít další šanci. Rozhodně by to byl stylový, byť lehce opožděný dárek k významnému životnímu jubileu.