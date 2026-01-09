Zápas trval více než dvě hodiny, a když ho devětadvacetiletá Češka uzavřela vítězným forhendem na skóre 6:2, 2:6 a 6:4, na tváři se jí rozlil široký úsměv.
Nastupovala v roli outsiderky, po hladké ztrátě druhého setu prohrávala ve třetím 0:2. Ale pak se znovu dostala do tempa. Za stavu 4:4 soupeřku čistou hrou brejkla a vzápětí duel dopodávala.
„Je to první turnaj v sezoně a zatím to nemůže být lepší,“ pochvalovala si v rozhovoru na kurtu. „Jsem moc ráda, že se mi podařilo dostat až do semifinále na takhle těžkém turnaji,“ doplnila pro CANAL+ Sport.
Muchová si v Brisbane zahraje semifinále, čeká ji světová jednička Sabalenková
V Brisbane zapsala už třetí výhru, v prvním kole udolala domácí Alju Tomljanovicovou až v tiebreaku třetího dějství, pak vyřadila světovou desítku Jekatěrinu Alexandrovovou a nezalekla se ani Rybakinové.
„Byl to velmi těžký zápas. Ona je skvělá hráčka, patří do top 5. Jsem ráda, že se mi to povedlo doservírovat,“ hodnotila vyčerpaná, ale šťastná Muchová. „V přípravě jsme hodně pracovali na pohybu, servisu a forhendu a myslím, že to pomaličku zapojuju.“
Ve světovém žebříčku jí na začátku roku patří 20. místo, v australském městě si tudíž vyšlápla už na dvě výše postavené sokyně.
A díky povedenému tažení musela opět odpovídat na otázku, kterou pravidelně dostávají všechny české tenistky.
„Jak je možné, že ve vaší zemi máte tolik skvělých hráček?“
„V naší kuchyni máme knedlíky a hodně těžkých jídel, to pomáhá. Takže možná je to tím,“ zavtipkovala Muchová. Načež vážnějším tónem dodala: „V Česku je skvělá tenisová historie, takže máme ke komu vzhlížet. A to nás inspiruje.“
V semifinále zkusí rodačka z Olomouce zastavit ještě těžší překážku, než jakým čelila dosud. Možná tu nejtěžší vůbec. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Proti čtyřnásobné grandslamové šampionce se může opřít o tři výhry z dosavadních čtyř vzájemných zápasů, na druhou stranu v semifinále akce WTA naposledy uspěla předloni v říjnu v Pekingu. Od té doby tuto fázi turnaje třikrát nezvládla.
Bude záležet, jak se její tělo zvládne zotavit z kupící se únavy, když má za sebou tři těžká utkání.
Každopádně už teď si může říct, že má za sebou povedenou přípravu na Australian Open. První grandslam sezony začíná v Melbourne už příští neděli a Muchová ukázala, že se na něm nemusí bát ani těch největších hvězd.
„Hned na prvním turnaji v sezoně si můžu zahrát třikrát za sebou proti soupeřkám z první destíky a vyzkoušet si proti nim svoji hru, což je skvělé. Takové zápasy mě posouvají a zlepšují.“