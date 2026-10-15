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Komplikace pro účast na Turnaji mistryň. Muchová padla ve Wu-chanu v osmifinále

Autor: ,
  7:33

Karolína Muchová hraje forhend ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu. | foto: Achmad IbrahimAP

Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wu-chanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5:7 a 3:6 s Ruskou Dianou Šnajderovou.

Třicetiletá Muchová v úvodní sadě jako první ztratila podání, ale brejk soupeřce okamžitě oplatila a srovnala na 3:3. Šnajderová však české ženské jedničce vzala servis ještě jednou a ujala se vedení.

Ve druhé sadě už Muchová na dvaadvacetiletou Rusku nestačila. Šnajderová šla díky brejku do vedení 2:1 a zápas poté ukončila při podání české hráčky, pro kterou porážka znamená komplikaci v boji o první účast na Turnaji mistryň.

„První set byl snad nejdelší v mojí dosavadní kariéře. Předvedly jsme dlouhé a neuvěřitelné výměny,“ řekla Šnajderová v rozhovoru na kurtu. „Jsem ráda, že jsem vyhrála, protože porazit Karolínu je pro mě velká věc,“ dodala.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu

tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů

Dvouhra - 3. kolo:
Šnajderová (11-Rus.) - Muchová (6-ČR) 7:5, 6:3

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