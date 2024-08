Evertová řekla, že hraju jako muž? Zle to neberu, líčí Muchová. Zpovídal ji Kyrgios

Těší vás, že jste nebezpečnou Potapovovou takto rozebrala?

Ano. Věděla jsem, že je velmi těžká soupeřka, že mi vrátí spoustu míčů. Hrála dost rychle, dobře se hýbala, takže zápas byl náročný. Ona začala skvěle, ale věděla jsem, že takhle nemůže vydržet celou dobu, takže jakmile mi dala šanci, tak jsem se jí chopila.

Dala jste osm es. Servis vám hodně pomáhal, že ano?

Myslím, že jsem měla trochu horší procento než v předešlém zápase, ale jsem spokojená, že vždycky když šlo do tuhého, tak jsem si podáním pomohla. Z tohoto hlediska jsem spokojená.

Nabíháte na síť častěji než jakákoli jiná hráčka v turnaji, je to vaše strategie?

Vyhrávám díky tomu body, proto tam pořád chodím. Je to pro mě přirozené. Když vidím šanci zrychlit výměnu nebo změnit její tempo, tak na síť prostě vyrazím.

V závěru druhého setu jste dobíhala smeč soupeřky, až jste skoro přepadla přes hrazení. Lekla jste se?

Myslela jsem, že tam mám ještě krok, ale už jsem byla na konci kurtu. A jak jsem byla rozběhlá, bylo těžké se zastavit. Ale lidi už se natahovali, aby mě chytali, takže i kdybych přepadla, bylo by to do měkkého.

Karolína Muchová během třetího kola US Open

Jak se vám hrálo na Grandstandu, třetím největším dvorci areálu?

Předtím jsem na něm nikdy ani netrénovala a je moc hezký. Přišla spousta diváků, slyšela jsem, jak nás podporují, což bylo hezké.

Na US Open se vám daří, v osmifinále jste tady už potřetí.

V roce 2018 jsem se tu poprvé kvalifikovala do hlavní soutěže grandslamu, takže mám na tento turnaj hezké vzpomínky. Mám ráda zdejší vibe, je tu hluk, hodně lidí… Atmosféra New Yorku mi svědčí celkově, ráda chodím do hezkých restaurací, miluju Central Park… Vždycky se těším, až se sem zase vrátím.

Teprve v červnu jste po skoro desetiměsíční pauze naskočila zpátky do turnajů. Přemýšlela jste, že byste se mohla dostat takhle daleko?

Vůbec. Nevěděla jsem, co mám od sebe čekat. Tenhle rok jsem toho moc neodehrála, takže jsem se snažila soustředit na první zápas, který je obvykle nejzrádnější. Jsem ráda, že jsem postoupila do čtvrtého kola, s každým zápasem se tady cítím lépe.

V pondělí se v osmifinále střetnete se světovou pětkou Jasmine Paoliniovou, finalistkou letošního Roland Garros i Wimbledonu. Sledovala jste její skvělé výkony?

Naposledy jsme hrály před třemi lety (Muchová vyhrála 2:1), a když se podíváte na její výsledky, můžete vidět, že se od té doby opravdu hodně zlepšila. Jsem její fanynka, odvedla neskutečnou práci, že byla ve finále na antuce a pak hned na trávě. To je hodně inspirující. A taky je velmi milá holka.

Když jste ve druhém kole bojovala s Naomi Ósakaovou, legendární Chris Evertová prohlásila, že hrajete jako muž. Uns Džábirová na to reagovala, že jde o stereotyp, že přece nemusíte být muž, abyste měla skvělý servis, pohyb a voleje. Vadí vám tento komentář?

Ne, neberu to vůbec zle. A neslyším to poprvé. Přece jenom 90 procent holek hraje pravá, levá a běhají a Uns hraje podobným stylem jako já. Samozřejmě jsem si vzala nějakou inspiraci od Rogera Federera nebo Novaka Djokoviče, ráda sleduju, co dělají. Ale nemyslím si, že hraju jako muž.

Ons Jabeur @Ons_Jabeur Muchova is an amazing talented player . She doesn’t have to be a guy to have great serve , volley or movement.

Can we please stop stereotyping based on gender? https://t.co/weWF3MQtmH oblíbit odpovědět

Po utkání s Ósakaovou vás na kurtu zpovídal známý australský showman Nick Kyrgios. Jaké to bylo?

Vůbec jsem neslyšela, co říká. Vždycky jsem chytila jedno slovo a snažila jsem se z toho zjistit, na co se mě ptal. Bylo tam takové rušno! On mluví takovým stylem, že ho fakt nešlo slyšet. Nejdřív jsem si říkala, že ho uslyším z mikrofonu, pak jsem se k němu snažila přiblížit, a nakonec jsem si četla titulky za ním, co vlastně říká. Ale on je takový v klídečku. Rozhovory jsou příjemné, když tam je někdo víc uvolněný, než když je to stereotypní.