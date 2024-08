Elektrizující show. Jak Muchová zkrotila hvězdu s mašlí, která ji pak velebila

Vysoký trychtýř tribun diváci napěchovali do posledního místa, ti v horním prstenci dostali náramky, které jim v pauze mezi gamy blikaly rozmanitými barvami a pod tmavou večerní oblohou vytvářely líbivou světlohru.

A samozřejmě se ozýval i ohlušující rámus, který 23 tisíc fanoušků dokáže vytvořit.

„Atmosféra byla elektrizující, je to show s velkým ruchem. První kolo jsem hrála na šestce, takže to byl velký rozdíl,“ usmívala se Muchová.

K bujarým kulisám přispěl extravagantní outfit Ósakaové, která stejně jako ve svém úvodním duelu nastoupila s obří mašlí na zádech, byť tentokrát výraznou zelenou vyměnila za decentnější bílou.

„Přímo na kurtu jsem si toho nevšimla, ale samozřejmě jsem to taky viděla na sociálních sítích. Pár kamarádů mi k tomu něco napsalo. A asi k tomu ani nemám komentář,“ vyprávěla Češka. „Je to zdejší velká hvězda, snaží se přinést něco, co přiláká nějakou pozornost.“

Ano, většina diváků ve čtvrtek večer přála především Japonce. Jenže jejich jásot se kotlem v areálu ve Flushing Meadows nenesl příliš často. Oblíbenkyně publika totiž narazila na českou kouzelnici, která jí plány na další newyorskou pohádku zhatila.

„Ona je velmi atletická, umí hru hodně variovat,“ chválila šampionka turnaje z let 2018 a 2020 po utkání Muchovou. „Ráda se na ni koukám i s ní hraju, i když zápas pro mě někdy nedopadne dobře. Úplně jsem zapomněla, že tu loni byla v semifinále, došlo mi to, až když jsme šly na kurt a slyšela jsem, jak o tom mluví v rozhovoru.“

Ósakaová, jež se letos k tenisu vrací po mateřské pauze, si úspěch soupeřky z minulého roku nevybavila možná i proto, že zručná Češka po něm devět měsíců pauzírovala kvůli zranění zápěstí. Na kurty se vrátila teprve letos v červnu, ale ukazuje, že jí comebacky potíže nedělají.

Proti Japonce se zaskvěla 24 vítěznými údery, z toho sedmi esy, a udělala jen třináct nevynucených chyb. K vítězství se odrazila odvrácením brejkbolu v prvním setu při skóre 1:2, od stavu 3:3 pak uzmula všechny tři zbývající gamy, z toho dva na returnu.

„Sem tam jsem hádala strany a vycházelo mi to,“ přiblížila s úsměvem, proč se jí na příjmu dařilo, i když na ni létaly pořádné bomby. „Naomi má opravdu dobrý servis, hodně prudký a z nadhozu nejde poznat, kam ho zahraje. Věděla jsem, že když budu jen stát a ona trefí dobrý úhel, tak na míč nedosáhnu, takže jsem se snažila měnit pozici a uhodnout stranu, kam mám jít.“

Karolína Muchová se natahuje za míčkem ve druhém kole US Open.

V koncovce druhé sady sice podání neudržela a Ósakaová za stavu 5:4 servírovala na to, aby utkání poslala do třetího dějství, jenže Muchová všechny tři setboly odvrátila.

„Předtím jsem jí při svém servisu dala pár dárečků, tak mi je potom vrátila,“ zmínila, že protivnice své příležitosti zahodila vlastními nepřesnostmi. „Snažila jsem se hlavně zreturnovat její servis, hrát po něm výměnu a dát jí šanci zkazit, nebo ji donutit, ať si bod uhraje. Díky bohu mi trochu pomohla.“

A obrovský kiks předvedla Japonka i při druhém mečbolu Češky v tiebreaku. Muchová v nouzi zahrála vysoký míč na střed kurtu, Ósakaová si mohla vybrat, kam ho uklidit, jenže se unáhlila, forhend zahrála z voleje a ustřelila se daleko do autu.

„Myslím, že v důležitých momentech jsem znervózněla. A nevím, jestli jen kvůli tomu, že potřebuju víc zápasů, hlavně na velkých kurtech,“ zamýšlela se.

Faktem je, že Muchová se snažila ze všech sil, aby jí pobyt na dvorci znepříjemnila. Trápila ji především čopovanými údery těsně nad síť, díky nimž se dokázala dostat i z hluboké defenzivy.

„S týmem jsme se bavili, jakým stylem proti ní hrát, a všechny hned napadlo tohle,“ odhalila. „Věděla jsem, že hrát s ní bomby ze středu je také možný plán, ale změna rytmu jí nedělá dobře. Takhle jsem začala a ona chybovala, tak jsem pokračovala. A myslím, že mi to udělalo spoustu bodů.“

Po pokoření bývalé světové jedničky si popáté v kariéře vyzkouší třetí kolo US Open. V sobotu se v něm potká s Ruskou Anastasijí Potapovovou, jež ve světovém žebříčku zaujímá 38. pozici.

„Hraje rychle, kouknu se na její zápasy,“ plánuje Muchová. „A budu se snažit stoprocentně připravit.“