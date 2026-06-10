Velká pocta pro Muchovou. Příští týden si zahraje čtyřhru se Serenou Williamsovou

Turnaj v Berlíně spadá do kategorie WTA 500 a Williamsová na něm bude startovat pouze v deblu, do nějž dostala divokou kartu.
Tento týden v Queen’s Clubu hraje čtyřhru s devatenáctiletou Victorií Mbokovou, devátou tenistkou singlového žebříčku. A v německé metropoli se dá dohromady s další členkou top 10 – Muchovou.
Devětadvacetiletá Češka se čtyřhře příliš nevěnuje, za letošní i loňskou sezonu v ní odehrála dohromady jen dva turnaje. Ale na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 skončily s Lindou Noskovou čtvrté.
Její styl, založený na variabilních úderech se skvělými voleji, může být v párové disciplíně velmi účinný.
Ve dvouhře patří dlouhodobě do světové špičky. Momentálně se nachází na desáté příčce rankingu, letos ovládla „tisícovku“ v Dauhá, a tak není divu, že ji Williamsová oslovila.
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V úterý vítězka 23 grandslamů ve dvouhře a 14 v deblu absolvovala vítězný návrat k profesionálnímu tenisu po skoro čtyřech letech, na trávě v Queen’s Clubu společně s Mbokovou porazily v prvním kole nasazené trojky Američanku Nicole Melicharovou-Martinezovou a Novozélanďanku Erin Routliffeovou 7:6, 6:2.
Mladá Kanaďanka se ale ve středečním prvním kole dvouhry proti Karolíně Plíškové zranila a zápas nedohrála, tudíž není jasné, zda bude ve čtvrtek připravena po boku Williamsové nastoupit.
Mimochodem, také pro podnik v Londýně americká legenda původně chtěla českou spoluhráčku, ptala se světové deblové jedničky Kateřiny Siniakové. Ta ji ale odmítla, protože tento týden má volno po zisku titulu na Roland Garros.