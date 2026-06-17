Muchová smutnila a Serena řekla: Když nemůžeš Češky porazit, přidej se k nim

Byla to v úterý v malebném klubu na západě německého hlavního města vskutku velká událost. Na druhý zápas senzačně se vracející americké šampionky přikvačily na centrkurt pojmenovaný po zdejší hvězdě Stefanii Grafové davy fanoušků.
Muchová v devětadvaceti už dávno není vyjukanou slečinkou, přesto se na ní při naprosto jedinečné příležitosti na travnatém dvorci projevovala lehce ochromující nervozita.
„Cítila jsem na sobě tlak, abych nám pomohla k vítězství, což mi nevyšlo,“ prohlásila chvíli po utkání do mikrofonu stanice, která v Česku vysílá přenosy z akcí WTA.
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Menšík na první trávě zaváhal. Uspěly tři Češky, Muchová s Williamsovou prohrály
Zmínila taky překvapení, které ji přepadlo začátkem června: „Kontaktovali mě lidé z jejího týmu, což jsem vůbec nečekala. Netrvalo mi dlouho, než jsem kývla. Těšila jsem se a říkala si, že to může být sranda i dobrá zkušenost.“
Ještě dřív zkusila čtyřiačtyřicetiletá Williamsová neúspěšně oslovit Kateřinu Siniakovou, s níž chtěla nastoupit na předchozím podniku v Londýně, na němž nakonec hrála s Kanaďankou Mbokovou.
Na úterní tiskovce v Berlíně tedy padla otázka, zda je její výběr českých parťaček pouhou náhodou, nebo záměrem.
„Víte, Češky mi v kariéře natropily spoustu problémů,“ odvětila dobře naladěná Williamsová. „Takže jsem zvolila strategii: Když je nemůžeš porazit, spoj se s nimi!“
Muchovou opakovaně velebila: „Skvělá hráčka. Moc ráda se na ni koukám!“
„Mušku“ tím uvedla do rozpaků: „Neumím moc přijímat chválu. Ale je to příjemné, samozřejmě.“
Turnaj v Berlíně živě
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Při samotném utkání na pečlivě sestřiženém pažitu se dámy takřka neustále povzbuzovaly. Smály se, i když se jim právě nevedlo.
Jejich soupeřky mají mnohem víc deblových zkušeností a dovedností, což se projevilo na průběhu i výsledku jinak vcelku vyrovnané partie.
„Chyběla nám sehranost,“ přiznala Muchová. „V několika momentech jsme možná působily trochu zmateně. Zvažovaly jsme, že si prohodíme strany, ale nakonec jsme to nechaly.“
Většina návštěvníků na zaplněném stadionu si přála triumf Williamsové. „Tady v Berlíně tě milujeme, Sereno!“ zaznělo z tribuny.
Očekávaná show skončila po jediném mači. Muchové ovšem z posledních dnů zůstane spousta neobyčejných vzpomínek.
„Nejdřív jsem byla zvědavá, jaká ta naše spolupráce vůbec bude, protože v minulosti jsem Serenu v zákulisí turnajů v podstatě neviděla,“ pravila Muchová.
„Ale tady v Berlíně jsme spolu dvakrát trénovaly. Hodně jsme si povídaly, spoustu věcí mi poradila. I při zápase s ní byla zábava. O to víc lituju toho, že spolu nestrávíme víc času.“
Co si Williamsová počne po dvou deblových startech v Londýně a Berlíně, pořád zůstává do určité míry tajemstvím. V úterý se sestrou Venus obdržela volnou kartu do čtyřhry ve Wimbledonu.
Jedno volné místo zůstává rovněž v singlovém pavouku. Sama se k účasti ve dvouhře zatím vyjadřuje vyhýbavě.
A co si myslí Muchová?
„Určitě nechci mluvit za ni, ale z místa jí to stále letí. Jsou to rány. To samé, když se opře do servisu. Potřebuje víc singlových tréninků, ale pořád to má v sobě.“