Muchová se u devíti mečbolů třásla. Vyzve krajanku s podobnou hrou i oblečením

Stejných prvků v jejich stylech si všimnete na první pohled. Nebojí se vyrážet na síť, umí čopy z obou stran, cizí jim nejsou ani zkrácení. Obě díky tomu patří mezi tenistky, na jejichž zápasy se fanoušci rádi dívají.
Navíc v čínské metropoli nosí při zápasech stejný outfit, kterému dominují čelenka, potítka a kraťasy ve vínové barvě.
Když Muchová na letošním Australian Open dostala otázku, jestli u mladší krajanky vidí podobnosti, odpovídala opatrně: „Také se často vydává pro body na síť a také hraje v oblečení od Adidasu.“
Ale v lednu v Melbourne Bartůňková mezi tenisovou elitu teprve nakukovala. Překvapila výhrou nad Belindou Bencicovou a naznačila slibný potenciál.
Který v dalších měsících rozparádila natolik, že je nyní 34. tenistkou světového žebříčku. V pouhých dvaceti letech. A přirovnání k Muchové slýchá stále častěji.
Ve čtvrtek si vyzkouší, jaké to je čelit jí přímo na kurtu.
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Muchová v Pekingu ovládla strhující bitvu s Ósakaovou. Djokovič získal 102. titul
Do prvního vzájemného střetnutí půjde coby outsiderka. Ale je vidět, že vítězství nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou ze třetího kola jí dodalo sebevědomí, protože v úterním osmifinále si poradila i s Rakušankou Sinjou Krausovou.
Proti až 95. hráčce žebříčku získala první set 6:0, pak soupeřka 6:4 vyrovnala, ale rozhodující dějství ukořistila 6:3 česká tenistka. Vůbec poprvé si tak na akci WTA 1000 zahraje čtvrtfinále.
„V prvním setu jsem hrála opravdu dobře, ve druhém byla ona agresivnější a asi i lepší. Ve třetím to bylo padesát na padesát, ale vyhrála jsem, takže mám obrovskou radost,“ hodnotila v rozhovoru na dvorci.
Muchová absolvovala v úterý ještě napínavější osmifinále. Proti bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce Naomi Ósakaové potřebovala k postupu skoro tři hodiny a využila až devátý mečbol.
„Upřímně už jsem ani nevěřila, že zápas dokážu ukončit,“ usmívala se po triumfu 7:5, 1:6 a 7:6. „Měla jsem tolik mečbolů... Ona při nich vždycky zahrála dobře a na rozdíl ode mě neudělala chybu. Třásla jsem se, ale jsem ráda, že jsem ten poslední míč zvládla.“
Díky tomu, že velmi kvalitní utkání strhla ve svůj prospěch, potvrdila, že i ona zažívá životní sezonu. V žebříčku je osmá, vyhrála podniky v Dauhá a Bad Homburgu, ve Wimbledonu postoupila až do finále.
Také sahá po účasti na Turnaji mistryň a před pár dny se podílela na titulu českých tenistek z Billie Jean King Cupu.
Na Bartůňkovou půjde povzbuzena sérií pěti výher v řadě a bude doufat, že i díky zkušenostem předčí dravost mladší krajanky.
Každopádně je jisté, že český tenis bude mít na prestižním turnaji v Pekingu zástupkyni v semifinále. Což znamená další úspěch v už tak parádní sezoně.