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Muchová se u devíti mečbolů třásla. Vyzve krajanku s podobnou hrou i oblečením

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  17:00
Karolína Muchová po postupu do čtvrtfinále turnaje v Pekingu.

Karolína Muchová po postupu do čtvrtfinále turnaje v Pekingu. | foto: AP

Karolína Muchová slaví postup do čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová přijímá gratulace od Japonky Naomi Ósakaové po osmifinále...
Nikola Bartůňková se raduje v osmifinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu.
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Dělí je rovných deset let, ale mají hodně společného. Obě hrají na klubové úrovni za I. ČLTK Praha a hlavně praktikují podobně pestré tenisové pojetí. Jak dopadne souboj zkušené hvězdy Karolíny Muchové se strmě stoupající nadějí Nikolou Bartůňkovou ve čtvrtfinále obřího turnaje v Pekingu?

Stejných prvků v jejich stylech si všimnete na první pohled. Nebojí se vyrážet na síť, umí čopy z obou stran, cizí jim nejsou ani zkrácení. Obě díky tomu patří mezi tenistky, na jejichž zápasy se fanoušci rádi dívají.

Navíc v čínské metropoli nosí při zápasech stejný outfit, kterému dominují čelenka, potítka a kraťasy ve vínové barvě.

Nikola Bartůňková se raduje v osmifinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu.

Když Muchová na letošním Australian Open dostala otázku, jestli u mladší krajanky vidí podobnosti, odpovídala opatrně: „Také se často vydává pro body na síť a také hraje v oblečení od Adidasu.“

Ale v lednu v Melbourne Bartůňková mezi tenisovou elitu teprve nakukovala. Překvapila výhrou nad Belindou Bencicovou a naznačila slibný potenciál.

Který v dalších měsících rozparádila natolik, že je nyní 34. tenistkou světového žebříčku. V pouhých dvaceti letech. A přirovnání k Muchové slýchá stále častěji.

Ve čtvrtek si vyzkouší, jaké to je čelit jí přímo na kurtu.

Muchová v Pekingu ovládla strhující bitvu s Ósakaovou. Djokovič získal 102. titul

Do prvního vzájemného střetnutí půjde coby outsiderka. Ale je vidět, že vítězství nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou ze třetího kola jí dodalo sebevědomí, protože v úterním osmifinále si poradila i s Rakušankou Sinjou Krausovou.

Proti až 95. hráčce žebříčku získala první set 6:0, pak soupeřka 6:4 vyrovnala, ale rozhodující dějství ukořistila 6:3 česká tenistka. Vůbec poprvé si tak na akci WTA 1000 zahraje čtvrtfinále.

„V prvním setu jsem hrála opravdu dobře, ve druhém byla ona agresivnější a asi i lepší. Ve třetím to bylo padesát na padesát, ale vyhrála jsem, takže mám obrovskou radost,“ hodnotila v rozhovoru na dvorci.

Nikola Bartůňková v osmifinále turnaje v Pekingu.

Muchová absolvovala v úterý ještě napínavější osmifinále. Proti bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce Naomi Ósakaové potřebovala k postupu skoro tři hodiny a využila až devátý mečbol.

„Upřímně už jsem ani nevěřila, že zápas dokážu ukončit,“ usmívala se po triumfu 7:5, 1:6 a 7:6. „Měla jsem tolik mečbolů... Ona při nich vždycky zahrála dobře a na rozdíl ode mě neudělala chybu. Třásla jsem se, ale jsem ráda, že jsem ten poslední míč zvládla.“

Díky tomu, že velmi kvalitní utkání strhla ve svůj prospěch, potvrdila, že i ona zažívá životní sezonu. V žebříčku je osmá, vyhrála podniky v Dauhá a Bad Homburgu, ve Wimbledonu postoupila až do finále.

Karolína Muchová odehrává míček v osmifinále turnaje v Pekingu.

Také sahá po účasti na Turnaji mistryň a před pár dny se podílela na titulu českých tenistek z Billie Jean King Cupu.

Na Bartůňkovou půjde povzbuzena sérií pěti výher v řadě a bude doufat, že i díky zkušenostem předčí dravost mladší krajanky.

Každopádně je jisté, že český tenis bude mít na prestižním turnaji v Pekingu zástupkyni v semifinále. Což znamená další úspěch v už tak parádní sezoně.

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