Muchová po porážce: Bolí to, doufala jsem ve víc. Trápil ji puchýř i úmorné vedro

  20:13
Byla asi největší českou nadějí na letošním Roland Garros, z druhého grandslamu sezony se však Karolína Muchová poroučí už po třetím kole. V něm česká tenistka nestačila na Švýcarku Jil Teichmannovou, se kterou prohrála 1:6 a 5:7. „Rozhodně to nebyl můj nejlepší den,“ hodnotila páteční porážku v Paříži.
Karolína Muchová ve třetím kole Roland Garros | foto: Reuters

Muchová přitom ve druhém setu vedla 5:1 a vypadalo to, že utkání má konečně pod kontrolou a vyrovná. Jenže od té doby už neuhrála ani game a rozjetá Švýcarka se své příležitosti zvítězit chopila.

„Soupeřka mi hru hodně znepříjemnila. Na antuce je velmi dobrá a já jsem dnes prostě nedokázala najít sama sebe,“ přiznala Češka. „Fyzicky jsem se necítila úplně dobře a zároveň jsem na kurtu nedokázala najít rytmus.“

Zato Teichmannová, které v žebříčku patří až 170. pozice a v Paříži startuje díky chraněnému žebříčku, od začátku nastoupila v solidním tempu. I proto Muchová tušila, že ani vedení 5:1 ve druhém dějství jí ke srovnání nemusí stačit.

„Bylo to trochu nejisté. Když se mi podařilo soupeřku brejknout, měla jsem pocit, že jsem se znovu dostala do zápasu a začala bojovat o druhý set. Pak se ale všechno seběhlo strašně rychle. Najednou bylo skóre vyrovnané a já nedokázala dotáhnout důležité momenty. Dnes to ode mě byl opravdu zvláštní výkon,“ uznala Muchová.

Ve druhém setu se za stavu 5:2 dokonce nechala ošetřit. Trápily ji totiž puchýře na prstu u nohy. „Poslední dva gamy jsem je cítila čím dál víc a už jsem se nemohla pořádně klouzat, takže jsem potřebovala ošetření na kurtu,“ vysvětlila.

Tyto potíže však podle ní v jejím nepovedeném závěru setu nehrály výraznou roli. „V hlavě jsem to samozřejmě měla a věděla jsem o tom, ale nemyslím si, že by mě to zásadně ovlivnilo. Snažila jsem se nad tím nepřemýšlet a nemyslím, že právě kvůli tomu přišly ty chyby.“

Karolína Muchová se napřahuje k forhendu ve třetím kole Roland Garros.

Mnohem více jí vadily vysoké teploty, které tenisty v Paříži sužují. „Minulý týden jsem byla nemocná a myslím, že v tak extrémním horku mi to určitě nepomohlo. Upřímně to není typ počasí, které mi vyhovuje. Celkově dnes nefungovalo vůbec nic.“

Muchová, jež byla v roce 2023 na Roland Garros ve finále, tak nenaplnila svá letošní očekávání.

„Samozřejmě to bolí. Chtěla jsem tu zahrát dobrý výsledek. Třetí kolo není úplně to, v co jsem doufala. Ne že bych od sebe automaticky čekala něco víc, ale chtěla jsem v turnaji dojít dál a postupně zlepšovat svou hru. Bohužel se to někdy stane. Byl to prostě špatný den. Teď si dám den nebo dva pauzu, zregeneruji a začnu se připravovat na travnatou část sezony,“ dodala.

