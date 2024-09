Nejsem ranní ptáče, přiznala Muchová. Přebila nervy a oživila si magický zápas

New York (Od našeho zpravodaje) - Byl to lehce přehlédnutelný, přitom poměrně důležitý moment. Po třetím gamu první sady ke Karolíně Muchové přispěchala fyzioterapeutka a předala jí lahvičku s přípravkem, který si česká tenistka nakapala do očí. „Nejsem úplně ranní ptáče, takže jsem se trochu rozkoukávala. A ještě docela dost svítilo sluníčko,“ vysvětlila, že se potřebovala osvěžit. A od té doby na kurtu vládla. Světovou pětku Jasmine Paoliniovou porazila dvakrát 6:3 a na US Open vyhlíží středeční čtvrtfinále.