„V prvním setu jsme obě byly trochu nervóznější, dělaly jsme až vtipné chyby. Během druhého setu jsem se ale zlepšila a třetí sadu už jsem si podržela brzkým brejkem. Linda mi dost pomohla a já si to pak doservírovala,“ připomněla patnáct dvojchyb krajanky.
„Kvalita Káji je viditelná a tam, kde je, je díky tomu, jak super hraje,“ uznala Nosková. „Další průběh zvládla lépe.“
Semifinalistka posledních dvou ročníků turnaje Muchová vyhrála i třetí duel na letošním US Open ve třech setech. Předtím zdolala po více než dvou hodinách také Rumunku Soranu Cirsteaovou a americkou legendu Venus Williamsovou.
Do osmifinále US Open míří Muchová, derby s chybující Noskovou otočila
„Kéž bych hrála na dva sety,“ glosovala to s úsměvem. „Ale jsem ráda, že jsem utkání znovu vybojovala.“
Po zápase, v němž jí pomohlo také 40 vítězných míčů, si s Noskovou vyměnily komplimenty. „Obě jsme si vydechly. Linda mi poblahopřála a já jí pogratulovala k tomu, že to byl dobrý boj a že jsme na kurtu nechaly všechno. Popřála mi jen hodně štěstí do dalšího kola. Taková normálka,“ řekla Muchová.
Navzdory třem třísetovým soubojům se cítí fyzicky dobře. „Původně mě nepotěšilo, že nás dali na první rundu od jedenácti, protože jsem musela vstávat brzo, ale zpětně jsem za to docela ráda, protože mám den a půl k dobru. Zápasy byly náročné, ale myslím, že ten den a půl mi pomůže, abych dobře zregenerovala,“ uvedla nasazená jedenáctka.
O čtvrtfinále zabojuje proti Ukrajince Martě Kosťukové, proti které bude favoritkou. Do osmifinále US Open se probojovala počtvrté, turnaj na betonových dvorcích v New Yorku jí sedí.
„Možná je to tím, že už je druhá část sezony, kdy je člověk rozehranější. Já letos stále nemám tolik zápasů a nejsem tak rozehraná, ale tady je šňůra turnajů delší, takže jsem něco odehrála. New York mám celkově moc ráda, tu energii i turnaj. A jelikož se mi tady v minulosti dařilo, mám na něj pěkné vzpomínky. Hraju tady ráda.“
A proti Noskové získala jubilejní dvacátou výhru v hlavní soutěži US Open. „To jsem ani nevěděla, ale každé takové pozitivní jubileum je vždy milé. Doufám, že ještě nějaký zápas přidám,“ uvedla.
Jasno má i o svých milnících: „Tím, že už jsem na grandslamech odehrála několik semifinále a jedno finále, je pro mě úspěch asi až vítězství.“
K vysněnému milníku jí aktuálně chybí čtyři výhry.