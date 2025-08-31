Derby proti kamarádce? Snažila jsem se to brát jako práci, popisovala Muchová

  10:25
Na loňských olympijských hrách v Paříži na poslední chvíli utvořily deblový pár, který se nečekaně propracoval až k solidní čtvrté příčce. Během společného tažení se Karolína Muchová a Linda Nosková spřátelily, o to těžší pro ně bylo, když v sobotu na US Open nastoupily proti sobě. „Snažila jsem se to brát tak, že to je tenis a naše práce. Chtěla jsem oddělit, že se dobře známe,“ vyprávěla starší z Češek, která zvítězila 6:7, 6:4, 6:2 a v pondělí si na grandslamu v New Yorku zahraje osmifinále.
Vítězka Karolína Muchová (vpravo) se po vzájemném souboji ve třetím kole US...

Vítězka Karolína Muchová (vpravo) se po vzájemném souboji ve třetím kole US Open objímá s Lindou Noskovou. | foto: Reuters

Linda Nosková během třetího kola US Open
Karolína Muchová podává ve třetím kole US Open.
„V prvním setu jsme obě byly trochu nervóznější, dělaly jsme až vtipné chyby. Během druhého setu jsem se ale zlepšila a třetí sadu už jsem si podržela brzkým brejkem. Linda mi dost pomohla a já si to pak doservírovala,“ připomněla patnáct dvojchyb krajanky.

„Kvalita Káji je viditelná a tam, kde je, je díky tomu, jak super hraje,“ uznala Nosková. „Další průběh zvládla lépe.“

Semifinalistka posledních dvou ročníků turnaje Muchová vyhrála i třetí duel na letošním US Open ve třech setech. Předtím zdolala po více než dvou hodinách také Rumunku Soranu Cirsteaovou a americkou legendu Venus Williamsovou.

Do osmifinále US Open míří Muchová, derby s chybující Noskovou otočila

„Kéž bych hrála na dva sety,“ glosovala to s úsměvem. „Ale jsem ráda, že jsem utkání znovu vybojovala.“

Po zápase, v němž jí pomohlo také 40 vítězných míčů, si s Noskovou vyměnily komplimenty. „Obě jsme si vydechly. Linda mi poblahopřála a já jí pogratulovala k tomu, že to byl dobrý boj a že jsme na kurtu nechaly všechno. Popřála mi jen hodně štěstí do dalšího kola. Taková normálka,“ řekla Muchová.

Navzdory třem třísetovým soubojům se cítí fyzicky dobře. „Původně mě nepotěšilo, že nás dali na první rundu od jedenácti, protože jsem musela vstávat brzo, ale zpětně jsem za to docela ráda, protože mám den a půl k dobru. Zápasy byly náročné, ale myslím, že ten den a půl mi pomůže, abych dobře zregenerovala,“ uvedla nasazená jedenáctka.

O čtvrtfinále zabojuje proti Ukrajince Martě Kosťukové, proti které bude favoritkou. Do osmifinále US Open se probojovala počtvrté, turnaj na betonových dvorcích v New Yorku jí sedí.

Karolína Muchová ve třetím kole US Open
Linda Nosková se usmívá ve třetím kole US Open.

„Možná je to tím, že už je druhá část sezony, kdy je člověk rozehranější. Já letos stále nemám tolik zápasů a nejsem tak rozehraná, ale tady je šňůra turnajů delší, takže jsem něco odehrála. New York mám celkově moc ráda, tu energii i turnaj. A jelikož se mi tady v minulosti dařilo, mám na něj pěkné vzpomínky. Hraju tady ráda.“

A proti Noskové získala jubilejní dvacátou výhru v hlavní soutěži US Open. „To jsem ani nevěděla, ale každé takové pozitivní jubileum je vždy milé. Doufám, že ještě nějaký zápas přidám,“ uvedla.

Jasno má i o svých milnících: „Tím, že už jsem na grandslamech odehrála několik semifinále a jedno finále, je pro mě úspěch asi až vítězství.“

K vysněnému milníku jí aktuálně chybí čtyři výhry.

