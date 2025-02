Muchová září hned za hranicemi. V hale se cítí skvěle. Dosáhne na titul?

Při jejích představeních se tribuny v Design Centru zaplnily skoro do posledního místa. Kdekdo chtěl vidět Češku, která hned po servisu uhání na síť, u níž předvádí takřka federerovské údery.

Často se po jejích výměnách ozývají obdivné vzdechy i hřmotný aplaus.

Ve čtvrtek nejprve bez milosti převálcovala Španělku Saru Sorribesovou 6:2, 6:3 a v pátek večer uspěla v napínavé řeži s Anastazií Potapovovou 6:3, 3:6, 6:3. V sobotu ji čeká klání o postup do finále, v němž narazí na Jekatěrinu Alexandrovovou, která se narodila v Rusku, ale dlouhodobě žije v Česku. Utkání vysílá CANAL+ Sport 2 od 15.00.

„Zdejší povrch je spíš pomalejší, ale velice příjemný,“ říká. „Moc ráda hraju v hale, i když si ani nevybavuju, kdy jsem v ní na turnaji nastoupila naposled. Zdejší podmínky mi sedí.“

Výpravu do Rakouska původně neplánovala. Napadla ji až po časném vypadnutí z Australian Open.

„V Melbourne jsem měla takový rychlejší konec (ve 2. kole), takže se mi v programu vytvořil nějaký prostor,“ vysvětlovala v rozhovoru pro CANAL+ Sport.

„Tak jsme s týmem koukali, co bychom do něj mohli lupnout. Nejsem typ, který by jenom měsíc doma trénoval. Linec leží pouze něco přes dvě hoďky jízdy od Prahy, což pro mé uši znělo dobře.

„Požádala o volnou kartu, dostala ji a rovnou se stala první nasazenou dámou v pavouku. Což se jí mimochodem na akci série WTA poštěstilo poprvé.

Jedničkou u svého jména se příliš nezabývá. Co ji ovšem velice zajímá, je příležitost přidat do sbírky další trofej. Jakkoliv to může vypadat překvapivě, dosud si přivlastnila jen jednu - v září 2019 v Soulu.

Dokáže vítězit ve vypjatých partiích na nejznámějších scénách. Zdolala Sabalenkovou na Roland Garros, Plíškovou ve Wimbledonu, Bartyovou na Australian Open, Ósakaovou v Madridu...

Ze šesti finálových účastí ovšem vyždímala jediný triumf, na čemž se jistě podepsaly i zdravotní potíže, se kterými leckdy zápolila.“

O ten další titul se pokouším pořád,“ tvrdí osmadvacetiletá Češka. „Každý turnaj je nová výzva. Zatím se mi to čekání nepodařilo ukončit. V poslední kolech jsem měla těžké soupeřky a nebyla jsem v rozpoložení ještě trochu přidat a prolomit tu neúspěšnou šňůru. Věřím, že tady se mi to povede.“

Její hlavní kouč Emil Miške dostal na tento týden volno. Muchovou doprovázejí belgická trenérka Kirsten Flipkens a kondiční specialista Jaroslav Blažek.

V sobotním mači čeká Muchová od své soupeřky „rány zprava i zleva“. A protože sama vyznává tuze aktivní styl, dá se čekat atraktivní podívaná.