Muchová Turnaj mistryň nedokončí, kvůli žaludečním potížím odstoupila

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Aktualizujeme   19:59
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Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells

Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells | foto: Reuters

Karolína Muchová v prvním zápase ve skupině na Turnaji mistryň v Indian Wells
Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
Karolína Muchová v prvním zápase ve skupině na Turnaji mistryň v Indian Wells
13 fotografií
Už bez šance na postup měla uzavřít své účinkování ve skupině tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells, Karolína Muchová ale proti Miře Andrejevové nakonec nenastoupí. Kvůli zažívacím potížím se odhlásila. Z následujícího souboje mezi Arynou Sabalenkovou a Elinou Svitolinovou vzejde semifinálová soupeřka pro Lindu Noskovou.

Muchová ztratila naději na postup po středeční porážce se Svitolinovou 1:2 na sety, předtím ve skupině 2 nestačila na Sabalenkovou 0:2.

S vědomím toho, že do semifinále neprojde, upřednostnila své zdraví. V Indian Wells popisovala, že na konci dlouhé sezony už cítí vyčerpání a různé bolístky, a tak se rozhodla do svého třetího utkání nenastoupit.

Karolína Muchová v prvním zápase ve skupině na Turnaji mistryň v Indian Wells
Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
Karolína Muchová v prvním zápase ve skupině na Turnaji mistryň v Indian Wells
13 fotografií

„Bohužel musím z dnešního zápasu kvůli zažívacím potížím odstoupit. Takhle jsem sezonu zakončit nechtěla, ale můžu být pyšná na spoustu věcí a už se těším na příští rok,“ uvedla třicetiletá Češka v prohlášení.

Letos si na Turnaji mistryň zahrála poprvé v kariéře, kvalifikovala se na něj zejména díky postupu do finále Wimbledonu a titulům z Dauhá a Bad Homburgu. Svou dosud životní sezonu zakončí coby světová osmička.

Její místo zaujme náhradnice Diana Šnajderová, která v ruském souboji od 21:00 SEČ změří síly s už jistou vítězkou skupiny Andrejevovou. Devatenáctiletá šampionka letošního Roland Garros v sobotním semifinále vyzve Jessiku Pegulaovou.

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Naopak druhý bod pátečního programu v Indian Wells slibuje pořádnou zápletku – Sabalenková se Svitolinovou si v přímém souboji zahrají o postup do semifinále.

Vítězka obsadí ve skupině 2 druhé místo a v semifinále půjde na Noskovou, která navzdory čtvrteční porážce ovládla skupinu 1. Favoritkou je Běloruska, jež Ukrajinku porazila už pětkrát v řadě.

Soupeřky pro semifinále se dozví také Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, které v deblové skupině 2 obsadily druhou pozici.

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