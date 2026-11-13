Muchová ztratila naději na postup po středeční porážce se Svitolinovou 1:2 na sety, předtím ve skupině 2 nestačila na Sabalenkovou 0:2.
S vědomím toho, že do semifinále neprojde, upřednostnila své zdraví. V Indian Wells popisovala, že na konci dlouhé sezony už cítí vyčerpání a různé bolístky, a tak se rozhodla do svého třetího utkání nenastoupit.
„Bohužel musím z dnešního zápasu kvůli zažívacím potížím odstoupit. Takhle jsem sezonu zakončit nechtěla, ale můžu být pyšná na spoustu věcí a už se těším na příští rok,“ uvedla třicetiletá Češka v prohlášení.
Letos si na Turnaji mistryň zahrála poprvé v kariéře, kvalifikovala se na něj zejména díky postupu do finále Wimbledonu a titulům z Dauhá a Bad Homburgu. Svou dosud životní sezonu zakončí coby světová osmička.
Její místo zaujme náhradnice Diana Šnajderová, která v ruském souboji od 21:00 SEČ změří síly s už jistou vítězkou skupiny Andrejevovou. Devatenáctiletá šampionka letošního Roland Garros v sobotním semifinále vyzve Jessiku Pegulaovou.
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Naopak druhý bod pátečního programu v Indian Wells slibuje pořádnou zápletku – Sabalenková se Svitolinovou si v přímém souboji zahrají o postup do semifinále.
Vítězka obsadí ve skupině 2 druhé místo a v semifinále půjde na Noskovou, která navzdory čtvrteční porážce ovládla skupinu 1. Favoritkou je Běloruska, jež Ukrajinku porazila už pětkrát v řadě.
Soupeřky pro semifinále se dozví také Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, které v deblové skupině 2 obsadily druhou pozici.