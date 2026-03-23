Muchová jednoznačně zdolala Ealaovou, na turnaji v Miami si zahraje čtvrtfinále

Autor: ,
  17:36
Poměrně suverénním způsobem deklasovala Karolína Muchová ve 4. kole turnaje v Miami za hodinu 6:0, 6:2 tenistku Alexandru Ealaovou z Filipín a postoupila do čtvrtfinále. Další soupeřkou 13. nasazené Češky bude vítězka duelu mezi Ruskou Mirrou Andrejevovou a Kanaďankou Victorií Mbokovou.

Karolína Muchová v osmifinále turnaje v Indian Wells | foto: Reuters

Devětadvacetiletá Muchová hrála osmifinále Miami Open poprvé v kariéře a zápas měla jednoznačně pod kontrolou. Úvodní set olomoucká rodačka vyhrála za 22 minut a první game dovolila dvacetileté soupeřce získat za stavu 4:0 v druhé sadě. Na vítězné údery Muchová přestřílela 31. nasazenou Ealaovou 20:7, proměnila všech pět brejkbolů a nečelila žádnému.

Lehečka je v Miami poprvé v osmifinále, Alcaraz nestačil na Kordu

Postupem do čtvrtfinále vylepšila Muchová svůj výsledek z předchozího velkého turnaje v Indian Wells, kde ve 4. kole vypadla. Ealaová v pondělí dopadla velmi podobně jako v Kalifornii, v osmifinále tam utrpěla debakl 2:6, 0:6 od Lindy Noskové.

Tenisový turnaj mužů v Miami (tvrdý povrch)

Ženy (dotace 9 415 725 dolarů)

Dvouhra - 4. kolo: Muchová (13-ČR) - Ealaová (31-Fil.) 6:0, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo: Sü I-fan, Ťiang Sin-jü (Čína) - Bouzková, Valentová (ČR) 6:3, 6:2.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Nejčtenější

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

Olympijská vítězka Jutta Leerdamová si po sezoně dopřává odpočinek na horách....

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po náročné sezoně dopřává odpočinek na horách. Olympijská vítězka vyrazila s rodinou na lyžařskou dovolenou do francouzských Alp, odkud se pochlubila...

Schick před baráží o mistrovství světa: Životní šance. Bůh ví, jestli ještě přijde

Patrik Schick ve velké šanci před chorvatským brankářem Dominikem Livakovičem.

Minulou baráž o postup na fotbalové mistrovství světa zmeškal kvůli zranění. A tři týdny před tou letošní si zdravotní potíže přivodil znovu. „Byly jen lehčí, nic vážného. Věděl jsem, že baráž...

23. března 2026  17:32

Další spojení fotbalových Teplic a rapu. Při hitu se Spartou vystoupí VlaďkySyn

Rapper VlaďkySyn, který vystoupí na Stínadlech v rámci zápasu fotbalové ligy...

Už bezmála tři roky ve žluto-modrém dresu neběhá oceňovaný rapper Tomáš Kučera, ale spojení rap – fotbalové Teplice funguje dál. Loni na podzim při taháku s Plzní vystoupil Katannah, při dubnovém...

23. března 2026  17:15

ONLINE: Kometa je zápas od vyřazení, Sparta se proti Plzni pokusí vyrovnat sérii

Sledujeme online
Momentka ze čtvrtého čtvrtfinálového utkání hokejové extraligy mezi Kometou a...

Startují čtvrté zápasy čtvrtfinále hokejové extraligy. Obhájci titulu z Komety jsou jeden duel od vyřazení z play off, důležitý střet s Pardubicemi začíná v 17 hodin. Sparta posléze od 18:30...

23. března 2026  16:45

Povedený návrat. Po dlouhé pauze se Miculyčová připomněla druhým místem

Bikerka Iveta Miculyčová ve finále Freestyle BMX na olympijských hrách v...

Vydařený návrat na mezinárodní scénu má za sebou Iveta Miculyčová. Po rok a půl dlouhé pauze zaviněné zraněním kolena, které si vyžádalo operaci, byla dvojnásobná mistryně Evropy ve freestyle BMX...

23. března 2026  16:28

Tisící kariérní zásah: pro Ovečkina důležitý, ale zastíněný. Mohlo být líp, znělo ze šatny

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Bez pompy, bez okázalých oslav, jen s kamennou tváří. Výraz Alexandra Ovečkina by vůbec nenapovídal, že jako druhý v historii NHL právě zaznamenal tisící kariérní gól v nejlepší hokejové soutěži na...

23. března 2026  16:18

Do San Rema už jen pro focacciu. Jak si Pogačar splnil sen. A teď ještě Roubaix?

Vítězné gesto Tadeje Pogačara po triumfu na Milán–San Remo.

Po spoustě svých vítězstvích v cíli vypadá, jako by klidně mohl pořád pokračovat. Tentokrát ale i na něj dolehla obrovská únava. Po krátké oslavné póze objal největšího soka Brita Toma Pidcocka, pak...

23. března 2026  15:40

Přepadení, odvážný kostým i hajlování. Skandály, které změnily krasobruslení

Největší skandály krasobruslení

V Praze začíná mistrovství světa v krasobruslení a pozornost fanoušků se obrací k O₂ areně, kde se v příštích dnech představí největší hvězdy tohoto elegantního sportu, který není jen o hudbě,...

23. března 2026  15:27

Úvodnímu kolu Zlaté hokejky vládl Nečas před Pastrňákem, hlasy dostal i Tomek

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól.

První kolo ankety Zlatá hokejka ovládl útočník Martin Nečas z Colorada, druhý je osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí Lukáš Dostál z Anaheimu. V elitní desítce výsledků úvodního...

23. března 2026  15:17

Dva góly nohou, opačné verdikty. Jak je to s kopnutím v extraligovém play off?

Liberecký Pérez se raduje z gólu do sítě Českých Budějovic.

Jste zmateni, jak hokejoví rozhodčí posuzují góly dosažené nohou? Jen v letošním play off extraligy došlo ke dvěma hraničním situacím. Kopl? Nebo puk jen nasměroval? Jednou gól Kladna proti Spartě...

23. března 2026  15:01

Čtrnáct měsíců a dost. Varaďa po nepovedené sezoně končí ve Vítkovicích

Trenér Vítkovic Václav Varaďa během utkání s Kladnem.

Mělo jít o spolupráci, která jen tak neskončí. Obě strany se ale rozchází už po čtrnácti měsících. Hokejové Vítkovice podle informací iDNES.cz odvolaly Václava Varaďu z pozice kouče i sportovního...

23. března 2026  14:42

Jaký otec, takový syn. Korda po výhře nad Alcarazem připomněl výraz slavného táty

Sebastian Korda během zápasu s Carlosem Alcarazem v Miami

Americký tenista Sebastian Korda v neděli šokoval tenisové fanoušky, když na turnaji v Miami porazil ve třech setech světovou jedničku Carlose Alcaraze. Výraz překvapení v tváři současného 36. hráče...

23. března 2026  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.