Muchová jednoznačně zdolala Ealaovou, na turnaji v Miami si zahraje čtvrtfinále

Devětadvacetiletá Muchová hrála osmifinále Miami Open poprvé v kariéře a zápas měla jednoznačně pod kontrolou. Úvodní set olomoucká rodačka vyhrála za 22 minut a první game dovolila dvacetileté soupeřce získat za stavu 4:0 v druhé sadě. Na vítězné údery Muchová přestřílela 31. nasazenou Ealaovou 20:7, proměnila všech pět brejkbolů a nečelila žádnému.
Postupem do čtvrtfinále vylepšila Muchová svůj výsledek z předchozího velkého turnaje v Indian Wells, kde ve 4. kole vypadla. Ealaová v pondělí dopadla velmi podobně jako v Kalifornii, v osmifinále tam utrpěla debakl 2:6, 0:6 od Lindy Noskové.
Tenisový turnaj mužů v Miami (tvrdý povrch)
Ženy (dotace 9 415 725 dolarů)
Dvouhra - 4. kolo: Muchová (13-ČR) - Ealaová (31-Fil.) 6:0, 6:2.
Čtyřhra - 2. kolo: Sü I-fan, Ťiang Sin-jü (Čína) - Bouzková, Valentová (ČR) 6:3, 6:2.