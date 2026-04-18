Prokletí Gauffové zlomeno. Konečně, konečně jsem ji porazila, zářila Muchová

Autor:
  8:12
Ještě před třemi týdny utržila Karolína Muchová od Coco Gauffové výprask dvakrát 1:6. V semifinále v Miami proti americké tenistce zapsala už šestou porážku v řadě, během nichž navíc získala jediný set. Trápila se proti ní, místy vypadala zcela bezradně. Až na sedmý pokus neoblíbenou soupeřku konečně zdolala. V pátek ve čtvrtfinále antukového podniku ve Stuttgartu triumfovala 6:3, 5:7 a 6:3.

A bylo poznat, jak se jí ulevilo. „Jsem ráda, že jsem ji konečně, konečně porazila,“ usmívala se v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Karolína Muchová slaví získaný bod v zápase s Coco Gauffovou.
Američanka Gauffová podává proti Karolíně Muchové.
8 fotografií

Po dominantním výkonu v prvním setu druhý těsně ztratila, ale ve třetím už opět zůstala stoprocentní na servisu, což bylo klíčové. Odvrátila všech pět brejkbolů soupeřky, sama jeden proměnila – na vedení 4:2.

Poté využila hned první mečbol přímým bodem z podání, načež radostí rozpažila ruce a zvedla je nad hlavu.

„Coco je jedna z nejlepších tenistek na světě. V minulosti jsem proti ní neměla dobré zápasy, takže jsem ráda, že jsem teď poprvé vyhrála,“ zopakovala.

S aktuální světovou trojkou předtím svedla mnoho soubojů v pozdních fázích turnajů. Finále v Cincinnati 2023, semifinále US Open ve stejném roce, boj o titul v Pekingu 2024...

A pokaždé s ní Muchová prohrála.

Navíc velmi jednoznačně, dosud jediný set získala v osmifinále letošního Australian Open.

Muchová konečně vyzrála na Gauffovou! Zahraje si semifinále, další tři Češi končí

Tehdy se zdálo, že už přichází na to, jak proti atleticky skvěle vybavené a houževnaté Američance hrát. Jenže pak přišlo zmíněné semifinále v Miami koncem března, kde Muchová navzdory skvělým předchozím výkonům schytala debakl dvakrát 1:6.

Proto bylo jasné, kdo byl před pátečním utkáním ve Stuttgartu favoritkou.

„Ale tohle byl náš první zápas na antuce, takže na ní jsme měly skóre 0:0,“ přiblížila 29letá Muchová, že si snažila udržet pozitivní nastavení.

Je pravda, že všechny předchozí porážky od o sedm let mladší Gauffové utrpěla na tvrdém povrchu. A přestože je Američanka úřadující šampionkou Roland Garros, také Češka na oranžovém kurtu umí.

Karolína Muchová během zápasu s Coco Gauffovou na pětistovce ve Stuttgartu.

„Snažila jsem se využít výhod antuky a hrát svoji hru. Proti top hráčkám je to vždycky velmi těžké, důležité je, kdo se dostane do vedení,“ popisovala momentálně 12. tenistka pořadí WTA.

Možná jí pomohl i parádní obrat z předchozího kola – s Belgičankou Elise Mertensovou prohrávala 1:6 a 0:2, načež vyhrála dvanáct ze zbývajících třinácti gamů.

V sobotu od 14:00 ji čeká další těžká výzva, semifinále proti Ukrajince Elině Svitolinové. Tedy proti další protivnici z top 10, kterou ještě neporazila, má s ní bilanci 0:3.

Když jí to připomněl moderátor v rozhovoru po výhře nad Gauffovou, Muchová v dobré náladě odpověděla: „Ty mě teda opravdu shazuješ!“

Ještě předtím se jí totiž ptal, jestli na Američanku nastupovala s jinou taktikou, když s ní měla skóre 0:6.

Se současnou světovou sedmičkou Svitolinovou se Muchová dvakrát utkala v roce 2019, což nejde brát jako příliš vypovídající údaj. Nejčerstvější střetnutí je z loňského Miami, kde padla ve třech setech.

Zapíše ve Stuttgartu premiérové vítězství i proti ní?

Formu na to rozhodně má, díky vítězství nad Gauffovou si vylepšila letošní skóre na 21:4 a podle bodů jen za letošní sezonu je světovou pětkou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Prokletí Gauffové zlomeno. Konečně, konečně jsem ji porazila, zářila Muchová

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.