Prokletí Gauffové zlomeno. Konečně, konečně jsem ji porazila, zářila Muchová

A bylo poznat, jak se jí ulevilo. „Jsem ráda, že jsem ji konečně, konečně porazila,“ usmívala se v pozápasovém rozhovoru na kurtu.
Po dominantním výkonu v prvním setu druhý těsně ztratila, ale ve třetím už opět zůstala stoprocentní na servisu, což bylo klíčové. Odvrátila všech pět brejkbolů soupeřky, sama jeden proměnila – na vedení 4:2.
Poté využila hned první mečbol přímým bodem z podání, načež radostí rozpažila ruce a zvedla je nad hlavu.
„Coco je jedna z nejlepších tenistek na světě. V minulosti jsem proti ní neměla dobré zápasy, takže jsem ráda, že jsem teď poprvé vyhrála,“ zopakovala.
S aktuální světovou trojkou předtím svedla mnoho soubojů v pozdních fázích turnajů. Finále v Cincinnati 2023, semifinále US Open ve stejném roce, boj o titul v Pekingu 2024...
A pokaždé s ní Muchová prohrála.
Navíc velmi jednoznačně, dosud jediný set získala v osmifinále letošního Australian Open.
|
Tehdy se zdálo, že už přichází na to, jak proti atleticky skvěle vybavené a houževnaté Američance hrát. Jenže pak přišlo zmíněné semifinále v Miami koncem března, kde Muchová navzdory skvělým předchozím výkonům schytala debakl dvakrát 1:6.
Proto bylo jasné, kdo byl před pátečním utkáním ve Stuttgartu favoritkou.
„Ale tohle byl náš první zápas na antuce, takže na ní jsme měly skóre 0:0,“ přiblížila 29letá Muchová, že si snažila udržet pozitivní nastavení.
Je pravda, že všechny předchozí porážky od o sedm let mladší Gauffové utrpěla na tvrdém povrchu. A přestože je Američanka úřadující šampionkou Roland Garros, také Češka na oranžovém kurtu umí.
„Snažila jsem se využít výhod antuky a hrát svoji hru. Proti top hráčkám je to vždycky velmi těžké, důležité je, kdo se dostane do vedení,“ popisovala momentálně 12. tenistka pořadí WTA.
Možná jí pomohl i parádní obrat z předchozího kola – s Belgičankou Elise Mertensovou prohrávala 1:6 a 0:2, načež vyhrála dvanáct ze zbývajících třinácti gamů.
V sobotu od 14:00 ji čeká další těžká výzva, semifinále proti Ukrajince Elině Svitolinové. Tedy proti další protivnici z top 10, kterou ještě neporazila, má s ní bilanci 0:3.
Když jí to připomněl moderátor v rozhovoru po výhře nad Gauffovou, Muchová v dobré náladě odpověděla: „Ty mě teda opravdu shazuješ!“
Ještě předtím se jí totiž ptal, jestli na Američanku nastupovala s jinou taktikou, když s ní měla skóre 0:6.
Se současnou světovou sedmičkou Svitolinovou se Muchová dvakrát utkala v roce 2019, což nejde brát jako příliš vypovídající údaj. Nejčerstvější střetnutí je z loňského Miami, kde padla ve třech setech.
Zapíše ve Stuttgartu premiérové vítězství i proti ní?
Formu na to rozhodně má, díky vítězství nad Gauffovou si vylepšila letošní skóre na 21:4 a podle bodů jen za letošní sezonu je světovou pětkou.