Australian Open ONLINE: Projde Muchová do čtvrtfinále? Soupeří s Gauffovou

Od našeho spolupracovníka v Austrálii - Proti neoblíbené soupeřce, proti níž ve čtyřech dosavadních zápasech nezískala jediný set, stojí v osmifinále Australian Open Karolína Muchová. Podaří se jí třetí tenistku světového žebříčku konečně zdolat? Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Karolína Muchová hraje bekhend ve třetím kole Australian Open. | foto: Reuters

Loni na United Cupu, předloni ve finále turnaje v Pekingu a také v sezoně 2023 v semifinále US Open a v boji o titul v Cincinnati.

Ve všech těchto případech skončil souboj Muchové s Gauffovou výhrou Američanky ve dvou setech. Popáté se utkávají v Margaret Court Areně, kde je favoritkou opět dvojnásobná grandslamová šampionka.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Coco Gauffová

Osmifinále Australian Open sledujeme v podrobné reportáži.

Nicméně nasazená devatenáctka Muchová zvládla předchozí zápas lépe – Polku Magdu Linetteovou smetla dvakrát 6:1, kdežto Gauffová musela proti krajance Hailey Baptisteové otáčet.

Devětadvacetiletá Češka hraje v Melbourne čtvrté kolo poprvé od roku 2021, kdy se probojovala do semifinále. Stejná fáze je maximem z Australian Open i pro o osm let mladší Američanku, dostala se do ní předloni. Vítězka si ve čtvrtfinále zahraje buď s Ruskou Mirrou Andrejevovou, nebo Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

V pondělí čeká osmifinále ještě Jakuba Menšíka, jeho soupeřem bude grandslamový rekordman Novak Djokovič.

Co dalšího nabízí 8. den Australian Open?

  • Zálusk na postup do čtvrtfinále mají i obě světové jedničky Carlos Alcaraz a Aryna Sabalenková, šlágr mužské dvouhry obstarají Alex de Minaur a Alexander Bublik.
  • Mezi osm nejlepších deblových párů chtějí postoupit Adam Pavlásek s Australanem Johnem Smithem i obhájkyně titulu Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Čtyřhra - osmifinále:

Ženy
Dvouhra - osmifinále:

Čtyřhra - osmifinále:

Kompletní výsledky 8. dne naleznete ZDE.

Gauffová vs. MuchováTenis - Dvouhra žen - 25. 1. 2026:Gauffová vs. Muchová
25. 1. 05:15
  • 1.49
  • -
  • 2.78
Menšík vs. DjokovićTenis - - 26. 1. 2026:Menšík vs. Djoković
26. 1. 01:00
  • 3.67
  • -
  • 1.31
Program a výsledky
