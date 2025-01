Jasný první set? Možná mě to trochu uspalo, připustila zklamaná Muchová

„Trochu mi začala docházet energie a nechala jsem si zápas proklouznout mezi prsty,“ smutnila při rozhovoru s českými novináři v Melbourne.

Hrála Ósakaová jinak než na loňském US Open, kde jste ji zdolala 6:3 a 7:6?

Úplně bych tyhle dva zápasy neporovnávala. Ty turnaje jsou úplně jiné, mají odlišné podmínky, tehdy jsme navíc hrály večer. Ona se vrací zpátky po porodu, s každým zápasem se zlepšuje a letos už odehrála skvělá utkání. Já ze začátku předváděla výborný tenis, nenechala jsem ji hrát její hru, ale pak se to otočilo.

Předpokládala jste, že to po první sadě půjde lehce?

Ne, vím, že takhle vysoké skóre je záludné. Když vyhrajete 6:0 nebo 6:1, tak čekáte, že může přijít comeback. Ale tím, jak byl první set až moc rychlý, tak mě to možná trošičku uspalo.

A naopak soupeřka se zlepšila.

Přesně tak. Chytila se, trefila pár winnerů a začala si více věřit. Ke konci už hrála velmi dobře a pro mě bylo těžké se s její hrou držet. Měla jsem pár šancí, ale nezahrála jsem dobře, začala jsem ztrácet rytmus na podání. A ona si to potom dohrála.

Nechybí vám ještě zápasová praxe? Sezona teprve začíná.

Ani bych neřekla, cítím se docela dobře. Na to, že se jednalo o jeden turnaj, tak jsem v Sydney na United Cupu odehrála docela dost zápasů. A cítila jsem se dobře. Spíš mi nějak došla energie. Na to, že je leden, tak to bylo fakt dlouhé. Jsem pryč od poloviny prosince a teď to na mě trochu dolehlo.

Karolína Muchová (vlevo) gratuluje Japonce Naomi Ósakaové k postupu do třetího kola Australian Open.

Jak australskou šňůru hodnotíte?

Vypadnout ve druhém kole je pro mě zklamáním, moc pozitivně se na to nedívám. Ale odehrála jsem dobré zápasy, obzvlášť v Sydney. Hned na začátku sezony jsem se mohla porovnat se špičkou. Doufám, že mě tahle prohra nakopne a bude mě spíše motivovat. Myslím, že si trochu odpočinu a znovu se nahodím.

Jaké máte další plány?

Asi klasika – turnaje v Dauhá a Dubaji. A potom do Ameriky na velké akce. Nevím přesně, jak je to datumově, ale teď si s týmem sedneme a nějak naplánujeme přípravu.

Tělo vám drží?

Jo, jsem zdravá.