Jediná Češka ve druhém kole? To zní opravdu strašně, přiznává Muchová

„První zápas na turnaji je vždy takový nervóznější. Člověk nikdy neví, jak nastoupí, navíc ještě po celodenním čekání a na docela rušný kurt,“ líčila českým novinářům v Melbourne. „Ale brzy jsem ji brejkla, a i když jsme se o pár gamů tahaly, tak jsem je urvala já.“

S Podoroskou, které v žebříčku patří 96. místo, jste předtím hrála na Roland Garros 2023, kde jste zvítězila 6:3, 0:6 a 6:3. Vybavila jste si toto utkání?

Ano, ale nevzpomínám si, že jsem tehdy dostala kanára. Vím jen, že jsem ji porazila a že antuka je její silnější povrch. Ale na tenhle zápas jsem se neohlížela, dívala jsem se jen, jak teď hrála na United Cupu v Sydney. A říkala jsem si, že hrát proti ní na tomhle rychlém povrchu je pro mě určitě výhoda.

Během zápasu se světlo nad vaším kurtem měnilo z denního na umělé. Jak jste se s tím srovnávala?

Ta změna určitě byla znát. Večer jsem tu ještě nikdy nehrála, podmínky byly jiné hlavně při servise, když jsem si vyhodila míč. Ale dá se na to zvyknout poměrně rychle.

Sezonu jste zahájila na týmovém United Cupu, jak se vám zamlouval?

Byla to opravdu super akce, myslím, že splnila všechna očekávání. Hrála jsem tam poprvé a zahrála jsem si čtyři skvělé zápasy, tři proti hráčkám z top 5, což je na začátek sezony, a ještě takhle před grandslamem, skvělé. S Tomem (Macháčem) jsme si zahráli i mixy. A měli jsme celkově dobrý tým, navíc se nám podařilo postoupit až do semifinále a do finále chyběl jen kousek. Takže se mi to líbilo moc.

Karolína Muchová ve čtvrtfinále United Cupu

Do Austrálie jste se letos vrátila po dvou letech, těšila jste se?

Ano. Je vždycky super odletět sem z té naší zimy, kdy je kosa a ve čtyři odpoledne tma. A i když sem pak člověk letí celý den, tak zdejší příroda i teplo za to stojí. Mám tu ráda i jídlo, místní lidi jsou milí. Možnost strávit leden v hezkém počasí je vždy super.

Co říkáte na to, že z šesti českých tenistek jste se do druhého kola dostala pouze vy?

Jediná Češka ve druhém kole zní opravdu strašně. Někdy nás bývá na turnaji ve druhém kole třeba i deset a teď jsem tady sama. Je to prostě nahoru dolů a budu se snažit dostat co nejdál. Ale myslím, že máme ve druhém kole zase spoustu kluků.