Osmnáctiletá kometa Mboková si doma zahraje o titul, ve finále vyzve Ósakaovou

  8:04
Překvapivá pouť osmnáctileté kanadské tenistky Victorie Mbokové turnajem v Montrealu neskončila ani v semifinále, v němž 85. hráčka žebříčku odvrátila Jeleně Rybakinové mečbol a favoritku z Kazachstánu porazila 1:6, 7:5 a 7:6. Její soupeřkou ve finále, které se odehraje v noci na pátek českého času, bude někdejší světová jednička Naomi Ósakaová z Japonska, jež zdolala 6:2 a 7:6 Dánku Claru Tausonovou.
Kanadská tenistka Victorija Mboková slaví postup do finále turnaje v Montrealu.

Kanadská tenistka Victorija Mboková slaví postup do finále turnaje v Montrealu. | foto: AP

Kanadská tenistka Victorija Mboková slaví postup do finále turnaje v Montrealu.
Kanadská tenistka Victorija Mboková hraje bekhend v semifinále turnaje v...
Japonská tenistka Naomi Ósakaová se natahuje po míči v semifinále turnaje v...
Japonská tenistka Naomi Ósakaová slaví postup do finále turnaje v Montrealu.
9 fotografií

Mboková se s wimbledonskou vítězkou z roku 2022 Rybakinovou přetahovala dvě a tři čtvrtě hodiny a sehrála tak nejdelší zápas své začínající kariéry na WTA Tour. Mečbol deváté nasazené soupeřce odvrátila při jejím podání ve třetím setu za stavu 4:5 a na elitním okruhu postoupila do svého premiérového finále.

„Byla jsem ve správný moment trpělivá. Jsem moc šťastná, že jsem se dokázala zvednout, i když jsem byla dole a čelila mečbolu,“ řekla Kanaďanka, jež v předchozím průběhu vyřadila Marii Bouzkovou či turnajovou jedničku Coco Gauffovou.

Nová tenisová senzace řádí. Výprasky od sestry pomohly Mbokové mezi elitu

Canadian Open může vyhrát jako třetí domácí tenistka v takzvané open éře po Faye Urbanové (1969) a Biance Andreescuové (2019). Rodačka z amerického Charlotte, jejíž rodiče uprchli do zámoří z Konžské demokratické republiky, zahájila sezonu jako 333. hráčka světového žebříčku a díky postupu do finále vystoupá minimálně na 34. pozici.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová hraje svůj nejlepší turnaj kategorie WTA 1000 od roku 2022, kdy byla ve finále v Miami. Z turnajového prvenství se naposledy radovala na Australian Open v roce 2021.

Kanadská tenistka Victorija Mboková hraje bekhend v semifinále turnaje v...
Japonská tenistka Naomi Ósakaová se natahuje po míči v semifinále turnaje v...

Po patnáctiměsíční pauze a narození dcery Shai v červenci 2023 hrála sedmadvacetiletá Japonka finále dosud jen letos v lednu v Aucklandu, kde po skreči podlehla Tausonové, které tak ve středu v Montrealu porážku oplatila.

Turnaj žen v Montrealu

tvrdý povrch, dotace 5.152,599 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Mboková (Kan.) - Rybakinová (9-Kaz.) 1:6, 7:5, 7:6 (7:4)
Ósakaová (Jap.) - Tausonová (16-Dán.) 6:2, 7:6 (9:7)

Výsledky

Osmnáctiletá kometa Mboková si doma zahraje o titul, ve finále vyzve Ósakaovou

