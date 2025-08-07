Osmnáctiletá kometa Mboková si doma zahraje o titul, ve finále vyzve Ósakaovou

Mboková se s wimbledonskou vítězkou z roku 2022 Rybakinovou přetahovala dvě a tři čtvrtě hodiny a sehrála tak nejdelší zápas své začínající kariéry na WTA Tour. Mečbol deváté nasazené soupeřce odvrátila při jejím podání ve třetím setu za stavu 4:5 a na elitním okruhu postoupila do svého premiérového finále.
„Byla jsem ve správný moment trpělivá. Jsem moc šťastná, že jsem se dokázala zvednout, i když jsem byla dole a čelila mečbolu,“ řekla Kanaďanka, jež v předchozím průběhu vyřadila Marii Bouzkovou či turnajovou jedničku Coco Gauffovou.
Nová tenisová senzace řádí. Výprasky od sestry pomohly Mbokové mezi elitu
Canadian Open může vyhrát jako třetí domácí tenistka v takzvané open éře po Faye Urbanové (1969) a Biance Andreescuové (2019). Rodačka z amerického Charlotte, jejíž rodiče uprchli do zámoří z Konžské demokratické republiky, zahájila sezonu jako 333. hráčka světového žebříčku a díky postupu do finále vystoupá minimálně na 34. pozici.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová hraje svůj nejlepší turnaj kategorie WTA 1000 od roku 2022, kdy byla ve finále v Miami. Z turnajového prvenství se naposledy radovala na Australian Open v roce 2021.
Po patnáctiměsíční pauze a narození dcery Shai v červenci 2023 hrála sedmadvacetiletá Japonka finále dosud jen letos v lednu v Aucklandu, kde po skreči podlehla Tausonové, které tak ve středu v Montrealu porážku oplatila.
Turnaj žen v Montrealu
tvrdý povrch, dotace 5.152,599 dolarů
Dvouhra - semifinále: