Karolína Muchová na tenisovém turnaji v Montrealu porazila po obratu 6:7, 6:2 a 6:3 Belindu Bencicovou ze Švýcarska a postoupila do osmifinále. V něm se čtrnáctá hráčka světa utká s osmičkou žebříčku...

Plavec Miroslav Knedla postoupil na mistrovství světa ze třetího místa do semifinále závodu na 50 metrů znak. Vlastní český rekord z roku 2023 zlepšil o 12 setin na 24,52 sekundy. Další čeští...

Než dopoledne vkročí do posilovny Domyno na pražské Lhotce, špičkuje se s tréninkovým komplicem Tomášem Hertlem. „Napište, že na něj dohlížím. Poslední sezony má nejlepší, protože maká se mnou,“ říká...

Jiří Lehečka porazil na tenisovém turnaji Masters v Torontu po obratu Francouze Arthura Filse 3:6, 6:3, 6:4 a postoupil do osmifinále. V 3. kole naopak po porážce 2:6, 4:6 se Španělem Alejandrem...

Až 250 milionů za Šulce. Lyon se na přestupu dohodl s Plzní, píší ve Francii

Nejlepší hráč fotbalové ligy odchází, Pavel Šulc přestupuje do Lyonu. Jako čerstvou novinku to napsal L’Équipe. „Všestranný český ofenzivní záložník z Viktorie Plzeň by se měl v nejbližších dnech...