Lehečka v Montrealu hladce postoupil, Bartůňková nestačila na Anisimovovou

Lehečka si poradil s Blockxem za hodinu a půl. Belgičan měl jedinou zbraň – servis. Povedlo se mu deset es.
Kompletní tenisové výsledky
Ale průběh měl ve své moci český tenista, jenž dominoval od základní čáry a náskok hned prvního brejku do konce úvodní sady využil. Druhý set rozhodl Lehečka dalším brejkem ve třetím gamu, zápas pak zakončil při vlastním podání a prvním mečbolu. Belgičan zahrál bekhend do sítě.
S Jódarem si čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi zahraje poprvé. O pět let mladší Španěl ve 3. kole vyřadil nasazenou jedenáctku Itala Lorenza Musettiho rovněž ve dvou setech.
Dalším z řady neúspěšných favoritů je světová sedmička Alex de Minaur. Nad Cameronem Norriem vedl 7:5, 5:2 a měl mečbol, ale udělal při něm dvojchybu a už se nevzpamatoval. Australan prohrál 7:5, 6:7 a 1:6. Z osmi dosud známých osmifinalistů zůstal nejvýše nasazeným právě Lehečka.
V pátek v noci SELČ se jej pokusí napodobit Jakub Menšík. Jeho soupeřem je Francouz Térence Atmane.
Tenisový turnaj mužů v Montrealu
tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů
Dvouhra - 3. kolo:
Toronto už bez Češek
Nikola Bartůňková nestačila v Torontu na osmou nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou a po prohře 6:3, 0:6, 4:6 skončila ve třetím kole. Turnaj tak už pokračuje bez českých tenistek ve dvouhře, startovalo jich osm.
Dvacetiletá Bartůňková v Torontu po dvou výhrách ve dvou setech nad domácí Biancou Andreescuovou a Dánkou Clarou Tausonovou začala dobře i bitvu s Anisimovovou, světovou desítkou. Česká tenistka hrála pestře, a když soupeřce vzala dvakrát servis, vedení 4:1 už dotáhla k zisku prvního setu.
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Ani Mandlíková, ani Kvitová. Která Češka má nejvíc profesionálních výher?
Anisimovová, pro niž to byl první duel na turnaji, se však rozehrála, údery zpřesnila a za půl hodiny nadělila ve druhé sadě soupeřce kanára.
Rodačka z Prahy se nicméně opět dostala do hry, vedla 4:2 a ještě 4:3 a 40:15, ale dva brejkboly nevyužila a pak už získala jediný fiftýn. Zkušenější Američanka dvouhodinovou bitvu vyhrála.
Tenisový turnaj žen v Torontu
tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Dvouhra - 3. kolo: