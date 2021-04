Djokovič v Monte Carlu začal výhrou nad nebezpečným mladíkem Sinnerem

antuka, 2 460 585 eur

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Sinner (It.) 6:4, 6:2

Rubljov (6-Rus.) - Caruso (It.) 6:3, 6:2

Ruud (Nor.) - Schwartzman (7-Arg.) 6:3, 6:3

Goffin (11-Belg.) - Cecchinato (It.) 6:4, 6:0

Dimitrov (14-Bulh.) - Chardy (Fr.) 7:6 (7:3), 6:4

Fognini (15-It.) - Thompson (Austr.) 6:3, 6:3

Garín (16-Chile) - Millman (Austr.) 6:1, 6:4

Krajinovič (Srb.) - Londero (Arg.) 6:0, 6:3